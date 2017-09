A Trump család is belefutott Hillary Clinton legnagyobb hibájába

Donald Trump amerikai elnök veje és bizalmas tanácsadója, Jared Kushner privát e-mail-címet használt a Fehér Házban a más kormányzati tisztségviselőkkel folytatott levelezésben – írja a Politico a szerző által is látott e-mailekre hivatkozva. A magáncímet Kushner még decemberben, az úgynevezett átmeneti időszakban hozta létre, és párhuzamosan használja a hivatalos e-maillel.

Abbe Lowell, Kushner ügyvédje elismerte, hogy a tanácsadó privát e-mailt is használt, de igyekezett a jelentőségét csökkenteni, amikor azt mondta: kevesebb mint száz levélről lehet szó január óta. Szerinte főleg újságcikkeket és politikai kommentárokat küldött ezen az úton a munkatársainak, főként akkor, ha a beszélgetést korábban valaki úgy kezdte meg, hogy nem a hivatali, hanem a privát címre írt.

A magán-e-mailen levelező munkatársak közt volt a Politico szerint Reince Priebus korábbi elnöki kabinetfőnök, Steve Bannon korábbi főtanácsadó és Josh Raffel szóvivő is. A lap forrásai szerint több esetben is Kushner címéről kezdték az üzenetváltást, ami ellentmond az ügyvéd állításának. Bannon és Priebus egyébként maga is magán-e-mailt használt a levelezésekben.

Nincs arra bizonyíték, hogy Kushner megosztott volna kényes vagy titkos információkat a levelezésekben. Egyes források szerint ugyanakkor a felesége, Ivanka Trump, az elnök lánya és asszisztense is ugyanazon a domainen működő magán-e-mailt használ, ami növeli a biztonsági kockázatokat. Ha pedig magával Trumppal is leveleznek – erre nincs bizonyíték –, az sértheti az elnök minden üzenetváltásának dokumentálását előíró törvényt.

Politikai értelemben kínos a privát címek használata, hiszen Trump korábban élesen támadta demokrata ellenfelét, Hillary Clinton volt külügyminisztert, amiért magánlevelezésben intézte hivatali ügyeit. Clinton ellen az FBI is vizsgálatot folytatott, hogy kiderüljön, adott-e ki bizalmas anyagokat a magán-e-mailen. Clinton az emlékirataiban James Comey volt FBI-igazgatót nevezte meg veresége egyik felelőseként, amiért tavaly októberben, nem sokkal a választások előtt újraindította az egyszer már lezárt vizsgálatot.