A videojáték-függőség betegség, mondta ki a WHO

A videojátéktól való függőség lelki betegség – nyilvánította ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete. A szenvedély mentális betegséggé nyilvánítását az Index vette észre a szervezet kiadványában.

Mint a portál beszámol róla, a világszervezet kiadta az International Classification of Diseases nevű ajánlásának 2018-as évre érvényes, 11. kiadását (pontosabban ennek a még nem végleges vázlatát). Ebben a mentális zavarok között sorolják fel a videojáték-függőséget. Ez azért is érdekes, mert a pszichológusok és pszichiáterek bibliájának számító Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders legutóbbi, 2013-as kiadása még csak annyit írt róla, hogy a téma további kutatása szükséges – írják.

A WHO ajánlása a játékfüggőséget nem különbözteti meg online vagy offline játékok szerint, és három jellemzőjét írja le:

1. A beteg elveszíti a kontrollt a játék felett.

2. A játéknak egyre nagyobb prioritást ad az életében az egyéb tevékenységek kárára.

3. Annak ellenére folytatja a játékot, hogy annak negatív következményei vannak az életére.

Az ajánlás hangsúlyozza, hogy mindez nem jelenti azt, hogy aki sokat foglalkozik videojátékokkal, az automatikusan betegnek minősül, a diagnózis feltétele, hogy a játék kontrollálja az illető életét, és ne fordítva.

Mint korábban hírül adtuk, a visegrádi országok „e-sport”-nak nevezett videojáték-bajnokságát éppen Magyarország rendezi meg először jövő tavasszal.

A videojáték sportágként, illetve e-sportként való elismerését mintegy 2 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a Digitális jólét program keretében.