A vörös rezsim „arany korszaka”: faliszőnyeg Ceausescuékkal félmillióért

Diktátor házaspárt ábrázoló gobelin félmillió forintnak megfelelő összegért? Miért ne? Közel három évtizeddel a kommunizmus bukása után is számottevő érdeklődés mutatkozik Romániában a vörös rezsimhez köthető tárgyi emlékek iránt, és ugyanez elmondható Nicolae Ceausescu diktátor és felesége személyes holmijairól.

A bukaresti Artmark aukciósház gyakorta bocsát árverésre a Ceausescu-korszakból származó relikviákat, legutóbb január 26-a, a conducator születésének századik évfordulója alkalmából dobott piacra egy egész gyűjteményre valót. Sokat elárul az 1989-es rendszerváltással lezárult, közel fél évszázadot felölelő kommunizmus iránti nosztalgiáról, hogy az Aranykorszak – a korabeli propaganda így nevezte Ceausescu huszonnégy éves uralkodásának időszakát – nevet viselő netes árverésen összesen

közel harmincezer eurós kikiáltási áron felkínált portékák hatvan százaléka gazdára talált.

Sokan el sem hinnék, mi mindenért hajlandók pénzt adni az emberek. Elkapkodták a nemzetiszín szegéllyel díszített úttörőnyakkendőket, a korabeli plakátokat, a háztartási eszközöket, sőt az ugyancsak korabeli, felbontatlan cigarettacsomagot és tekercs vécépapírt – ami sokszor hiánycikk volt azokban az időkben, pedig az ateista hatalom utasítására még bezúzott Bibliákból is előállították.

A romániai minimálbérnél enyhén magasabb áron, négyszázötven euróért kelt el a román munkásosztályt a szakszervezetek szervezte kirándulásokra csalogató, mosolygós túrázókat ábrázoló óriásplakát, s több száz eurót értek a diktátor félanalfabéta feleségét, Elena Ceausescut lóháton, illetve fürdőnadrágban ábrázoló, fekete-fehér fotók is. Ugyancsak borsos áron,

darabonként háromszáz euróért keltek el a „Kárpátok géniuszát” Fidel Castro kubai vezetővel megörökítő fényképek.

Óriási sikert arattak a diktátorpár személyes holmijai, az általuk kapott ajándékokon, kitüntetéseken kívül mindenekelőtt a ruházati cikkek. A vadászszenvedélyéről is ismert pártfőtitkár bundás vadászsapkája négyszázötven, zöld színű, kaucsuk vadászcsizmája, illetve ruhája egyaránt hétszáz euróért lelt gazdára. Népszerűnek bizonyultak Elena kiegészítői is: nyolcvan euróról induló gyapjúkalapja tízszeres áron kelt el, és hatszáz eurót adtak magas sarkú cipőjéért. Az árverés legfelkapottabb darabjainak egyébként a faliszőnyegek bizonyultak.

Egyenként ezerhatszáz euróért vásárolták meg a Ceausescu házaspárt a diktátor szüleivel ábrázoló gobelint, a pártfőtitkárt a bukaresti nagy nemzetgyűlés ülésén megjelenítő faldíszítő kárpitot, továbbá a vezért a nép hőseként beállító gyapjúszőnyeget.

A bukaresti aukciósház tavaly is rendezett nagy sikerű árverést, amelyen a kikiáltási ár mintegy háromszorosáért, csaknem harmincháromezer euróért sikerült értékesíteni Ceausescu egy 1933-ban gyártott Holland & Holland márkájú vadászpuskáját. Az arannyal díszített fegyverrel a diktátor 1989 decemberében vadászott utoljára, tíz nappal azelőtt, hogy rögtönítélő bíróság döntése alapján őt és feleségét kivégzőosztag elé állították karácsonykor. A korábbi árveréseken olyan tárgyakat is értékesítettek a hagyatékból, mint a vezér személyére szabott terepjárók, elkapkodták még a pizsamáit is, az eladatlan javakat pedig egy idősotthonnak adományozták.

