A Weinstein-vállalatot is magával ránthatja a zaklatási botrány

Ötmillió dolláros (1,3 milliárd forintos) polgári kártérítési pert indított a The Weinstein Co. produkciós vállalat ellen a szexuális zaklatással és erőszakkal vádolt Harvey Weinstein egyik áldozata. Az egyre gyűrűző botrány lassan maga alá temeti a céget is, amelynek egyes elemzők szerint heteken belül csődöt kell jelentenie.

Dominique Huette színésznő kedden nyújtott be keresetet egy Los Angeles-i bíróságon a The Weinstein Co. ellen, amelyben bűnrészességgel vádolta meg a vállalatot, mert szerinte tisztában volt azzal, hogy Harvey Weinstein hogyan bánik a nőkkel – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A színésznő a deadline.com beszámolója szerint felidézte, hogy Harvey Weinstein 2010-ben a Beverly Hills-i Peninsula Hotelben orális szexuális erőszakot követett el rajta. Huette a polgári peres keresetben azt állítja, hogy Weinstein egy megbeszélésre hívta a szobájába, ahol fürdőköpenyben fogadta és szexuális ajánlatot tett neki karrierje támogatását ígérve cserébe. A színésznő állítása szerint többször tiltakozott, de aztán a kényszer hatására engedett a producernek.

Huette ötmillió dollárra perli a produkciós céget. A színésznő ügyvédje szerint a perrel megbízója változást szeretne elérni Hollywoodban. Huette a szexuális erőszak ügyében nem vette fel a kapcsolatot a Los Angeles-i rendőrséggel, egyelőre a Weinstein elleni zaklatási vádak után nyomozó rendőrség sem lépett kapcsolatba a színésznővel – fűzte hozzá az ügyvéd.

A TMZ.com celebportál szerdán közölt értesülései szerint a The Weinstein Co. vállalattal egyre több partner mondja fel az együttműködést, a cég szabadesése egyes elemzők véleménye alapján heteken belül csődhöz vezethet. Ezt a lehetőséget a Weinstein cég szóvivője határozottan cáfolta.

Legutóbb a Lexust gyártó japán Toyota vállalat jelentette be, hogy a botrány miatt megszakítja partneri szerződését a Weinstein céggel.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az autógyár volt a Weinsteinék által készített Projekt Runaway valóságshow egyik szponzora is. A műsor 16. szezonja még a szponzor közreműködésével készült, de a vállalat közleményében hangsúlyozta, többé nem jelenik meg Lexus a sorozatban és a japán cég az egyéb televíziós és filmes projektekben való együttműködésnek is véget vet Weinsteinékkel – ismertette a The Hollywood Reporter szerdán.

Korábban Harvey Weinstein egykori asszisztense azt állította, 125 ezer fontot kapott a hallgatásáért azt követően, hogy szexuális zaklatással vádolta meg a filmmogult.

Harvey Weinstein ügyében egyre jobban dagad a botrány: többtucatnyi nyilvánosságra került tanúvallomás szerint az Oscar-díjas producer hatalmával visszaélve évtizedeken át zaklatott nőket. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész. A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a vádak alapján.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A Weinstein Co. bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

Fivérét, Bob Weinsteint is szexuális zaklatással és erőszakkal vádolta meg Amanda Segel televíziós műsorvezető, egykori producer.

Ugyancsak szerdán a BBC News arról számolt be, hogy nem dolgozhat többé vezető divatmagazinoknak a szexuális zaklatással vádolt sztárfotós, Terry Richardson.

Richardsonnal a Condé Nast International amerikai médiacsoport szakított meg azonnali hatállyal minden kapcsolatot. A médiaóriás 143 magazint ad ki, köztük a Vogue, a Glamour, a GQ, a Vanity Fair és a Wired című népszerű lapokat. A lépésre azt követően került sor, hogy a Weinstein-botrány nyomán ismét előtérbe kerültek a modellek szexuális zaklatásával és kihasználásával vádolt fotós ügyei. Richardson mindig tagadta, hogy bárkit szexuálisan zaklatott volna, vagy bárkivel megengedhetetlenül viselkedett volna.

A divatfotós képviselője által kedden kiadott közlemény szerint Richardsonról köztudott volt, hogy erotikus töltetű képeket készít, de azt állította, hogy fotómodelljei akarata ellenére sohasem tett semmit, közös megegyezéssel vettek részt a munkában.

A Condé Nast elnökhelyettese, James Woolhouse hétfőn körlevélben tájékoztatta a magazinokat a fotós menesztéséről. Woolhouse határozottan leszögezte, hogy a Richardsontól megrendelt és elkészített fotók, amelyeket még nem publikáltak, már nem kerülhetnek bele a lapokba, más képekkel kell azokat helyettesíteni.

Richardson számos sztárral készített erotikus tartalmú fotókat, ő rendezte Miley Cyrus Wrecking Ball és Beyonce XO című videoklipjét is. Cyrus, aki meztelenül is feltűnt a klipjében, később arról beszélt, már megbánta, hogy ebbe belement.

2014-ben Emma Appleton brit modell írta felháborodva Twitterén, hogy Richardson szexért cserébe kínált neki Vogue-fotózást. Az eset után petíció indult annak érdekében, hogy a vezető magazinok ne alkalmazzák Richardsont.

A The Time szerint az amerikai Vogue közölte, hogy a továbbiakban nem terveznek közös munkát vele, de mások mellett a Rolling Stone, Harper's Bazaar és GQ továbbra is foglalkoztatta. A fotós akkor a The Huffington Postban magyarázkodott, írásában netes pletykának és hamis vádaskodásnak nevezte a gyanúsításokat.

Az 52 éves Richardsonnal kapcsolatban ismét felszínre került szexuális zaklatási vádakkal először az október 22-én megjelent Sunday Times foglalkozott, amelyben újabb zaklatási esetekről nem számoltak be, viszont a régi ügyeket felidézték.

Az „elhallgatás kultúrája”

Az Európai Parlament szerdán a szexuális zaklatások elleni megelőző intézkedésekről is tárgyalt Strasbourgban.

Cecilia Malmström, a kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén leszögezte: elfogadhatatlan mindenféle szexuális visszaélésre irányuló magatartás, és az is, hogy rejtve maradjon akár a köz-, akár a magánszférában, valamint az Európai Unió intézményeinek falai között is. Elmondta, hogy Európában minden harmadik nő áldozata volt már valamiféle szexuális zaklatásnak. Hangsúlyozta, hogy az Európa Tanács 2011-ben aláírt egyezménye a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról, közismert nevén az isztambuli egyezmény kötelező szabályokat állít fel a szexuális zaklatással szemben. Az ügyek azonban nem jutnak a bíróságok elé, ezért a nemzeti hatóságokkal együttműködve kell érvényt szerezni az egyezménynek, amely bűncselekményként fogalmazza meg a szexuális visszaélés minden formáját. „A szexuális zaklatás olyan rák, amelyet meg kell állítani, ezért valamennyi országnak ratifikálnia kell az egyezményt, hogy Európa megszabaduljon az emberi méltóság sérülésével járó átoktól” – tette hozzá.

Az Európai Parlament képviselői a vita során elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nők mindenhol ki vannak téve a pszichológiai és fizikai természetű szexuális visszaéléseknek és azt, hogy Európában négyből egy ember elfogadhatónak tartja a beleegyezés nélküli szexuális közeledést. Mint elmondták, az EP-ben több ilyen jellegű ügy látott napvilágot, de ezek egyetlen esetben sem jutottak el a sajtó nyilvánosságához. Tavaly egy zárt EP-bizottság 15 képviselő estében tárt fel hatalommal való visszaélést asszisztensekkel szemben, de az ügyük nem került nyilvánosságra. Egyes információk szerint Martin Schulz, az EP korábbi elnöke személyesen állította le azt az eljárást, amely kivizsgálhatta volna a konkrét eseteket. A vitában elhangzott: fel kell számolni a büntetlenséget. Nem szabad, hogy ritka kivétel legyen egy-egy bíróságokig, szembesítésig eljutó eset. A képviselők véleménye szerint ki kell vizsgálni az Európai Parlament falai között is tapasztalt, a férfiakat és nőket egyaránt szexuális tárggyá alacsonyító visszaéléseket és el kell ítélni az érintetteket, ugyanis, ha ez nem történik meg, hiteltelenné válik az intézmény. Valós lehetőséget kell adni a bejelentésre, hatékony intézkedéseket kell hozni és azokat be kell tartatni szankciók kilátásba helyezése által az EP képviselőire nézve is – hangsúlyozták.

A képviselők speciális bizottság felállítását javasolták az EP-n belül, valamint pszichológusok és jogi tanácsadók részvételével külső szakértő csoport létrehozását az esetek kivizsgálása érdekében. Fontosnak nevezték, hogy a férfiak bevonásával szülessen megoldás az ügyekben. Felszólalásaikban irányelv és világos mechanizmusok elfogadására szólítottak fel a nők elleni erőszakról, amelyek azt céloznák, hogy minden nő biztonságban érezze magát a munkahelyén.

A szexuális zaklatás elleni, internetes közösségi oldalakon futó #MeToo kampány egyik plakátja egy női táska mellett az Európai Parlament strasbourgi üléstermében 2017. október 25-én Fotó: Patrick Seeger / MTI/EPA

Az EP-képviselők vitájuk során azt hangsúlyozták, hogy a hatalommal való visszaélés minden formája elfogadhatatlan, „nulla toleranciára” van szükség az EP-n belül és minden más munkahelyen a szexuális visszaélésekkel szemben.

A Politico brüsszeli hírportál az Európai Parlamenten belül elkövetett hatalommal való visszaélésről és szexuális erőszakról írt szerdai cikkében. A megszólalók – akik a parlamenti munkakörnyezetet az „elhallgatás kultúrájának” nevezték – arról számoltak be, hogy csak az elmúlt hetekben, főként asszisztensek ellen elkövetett, több mint 30 szexuális visszaélés történt az uniós intézményben, ezért panaszt nyújtottak be a parlament illetékeseinek.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke hétfőn sokkolónak nevezte és felháborodását fejezte ki az Európai Parlamentben tapasztalt szexuális zaklatásokkal kapcsolatosan. Az elnök bizottság felállítását ígérte az ügyek kivizsgálása, a felelősök kiderítése és szankcionálása céljából.

Az EP tavalyi év végén megelőző kampányt indított, amellyel az európai parlamenti képviselők körében esetlegesen tapasztalható visszaélésekre hívta fel a figyelmet bejelentési lehetőséget biztosítva az áldozatok számára.

A Hollywoodban kirobbant, majd nemzetközi leleplezéshullámot kiváltó Weinstein-botrány óta Magyarországon is egyre több közszereplő tesz vallomást zaklatójáról. Sárosdi Lilla csütörtökön közölte, hogy Marton László volt az, aki fiatalkorában szexuálisan zaklatta. A rendező úgy reagált: az állítás minden valóságalapot nélkülöz, és kénytelen megtenni a megfelelő lépéseket. Marton később felfüggesztette oktatói tevékenységét a színművészeti egyetemen, és lemondott a Vígszínház főrendezői posztjáról. Ezt követően több nő is azt állította, hogy a rendező zaklatta.