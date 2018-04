A Wiener Zeitung szerint menekülnek Orbán országából a magyarok

Százezrek hagyták már el Magyarországot Orbán Viktor, a „jobboldali populista” miniszterelnök uralma óta – írja riportjában a nagy hagyományokra visszatekintő bécsi lap, a Wiener Zeitung tudósítója. A szerző megszólaltat egy Észak-Németországban élő, névtelenséget kérő tanárnőt is, akinek azért kellett elköltöznie, mert liberális iskoláját bezáratták, így elveszítette munkáját. A cikk felidézi, hogy 2010-ben az Orbán-kormány ideológiai reformot hajtott végre az oktatásban, aminek során egységesítették a tankönyveket, és bürokratikus feladatokat róttak a tanárokra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Két szabadelvű, a független gondolkodást és művészetek oktatását zászlajára tűző iskola, a budapesti Janikovszky Éva általános iskola és a kaposvári Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium azonban tiltakozott. Utóbbi szóvivője, Wolf Csongovai Hilda is elvesztette munkáját, ezért Izraelbe költözött. Ám elmondása szerint mivel héberül még nem beszél jól, ez visszalépést jelentett karrierjében. Megszólal egy Londonban takarítónőként dolgozó cigány asszony is, aki Magyarországon is jól megélt ugyan, ám állítja, elege lett a rasszizmusból, hogy gyermekeit folyton megbélyegzik az utcán. A tudósító úgy véli, a külföldön dolgozók aligha Orbánra fognak szavazni a vasárnapi választásokon, miközben a hazaküldött pénz a magyar gazdaságnak is jót tesz. Ugyanakkor a lap által megszólaltatott magyarok mind leszögezték, el fognak menni szavazni.

A szerző szerint egyébként sok történet kering arról, hogy aki kritizálni meri a kormányt, annak ellehetetlenítik a munkáját. Az Eurostat statisztikáit idézve rámutat: 2016-ban – Franciaországot és Spanyolországot nem számolva – 410 ezer magyar élt az Európai Unióban, ami 100 ezerrel több, mint 2014-ben, és a négyszerese annak, ahányan az ezredfordulón. Más források szerint pedig 300-500 ezren távoztak külföldre 2010 óta. Arra is rámutat, hogy egy 2017-es felmérés szerint a 14 és 40 év közöttiek közül 680 ezren tervezték, hogy kiköltöznek, 380 ezernek pedig már konkrét tervei is vannak. Ugyanakkor a cikk arra is rámutat, amellett ilyen a helyzet, hogy a magyarok nem is túl mobilisak, még országon belül sem szívesen költöznek el jobb munka reményében, Lengyelországban és Romániában például e tekintetben sokkal rosszabb a helyzet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.05.