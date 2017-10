Abe Sinzó győzött, marad a feszült légkör Kelet-Ázsiában

Elsöprő győzelmet aratott Abe Sinzó japán kormányfő a hétvégén tartott, előrehozott parlamenti választáson. A Liberális Demokrata Párt és koalíciós partnere, az Új Komeito vasárnap bebiztosította kétharmados többségét, miután az alsóház 465 képviselői mandátumából 313-at szereztek meg. Súlyos vereséget könyvelhetnek el ugyanakkor Abe politikai ellenfelei. A liberális ellenzéki Alkotmányos Demokrata Párt 54, a népszerű tokiói kormányzó, Juriko Koike vezette Remény Pártja pedig csak 50 helyet szerzett meg.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ezzel megtérült Abe „hazardőr” politikai manővere. A japán miniszterelnök szeptemberben kezdeményezett előrehozott választást, éppen azután, hogy népszerűsége történelmi mélypontra zuhant. A populistának bélyegzett Abe-t több korrupciós ügy miatt is támadta a sajtó, majd az időközben megerősödött észak-koreai fenyegetés szolgáltatta az utolsó lökést számára az előre hozott választás kiírására. A konzervatív Abe véleménye szerint ugyanis az atomprogramjával gyorsan fejlődő Phenjan egyre nagyobb fenyegetést jelent a szigetországra, ezért a védelmi képességek emelése szükséges. Ehhez azonban módosítani kell a japán alkotmányt: a második világháború után elfogadott alaptörvény szűk teret ad a haderőfejlesztésre, Abe ezért módosítaná a pacifista jelleget biztosító, kilencedik cikkelyt.

– Legsürgősebb feladatom az észak-koreai kérdés kezelése lesz – szögezte le a várakozásnak megfelelően Abe vasárnap tartott beszédében. Ehhez azonban elsősorban „keményebb diplomáciai eszközöket” vetne be, vagyis a haderőfejlesztést igénylő alkotmánymódosításhoz a miniszterelnök óvatosan nyúl hozzá, előrejelzések szerint a kérdés már csak a következő évben kerül terítékre. Abe ugyanakkor diplomáciai fronton valóban erősít. Hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, megállapodásuk szerint a két politikus növelni fogja a nyomást Phenjanra. Az észak-koreai kérdésben további fejlemény várható, ugyanis november 5-én személyesen is Tokióba látogat a Fehér Ház ura.

Elemzők szerint ugyanakkor a most zajlott választás nem csak Észak-Koreáról szólt. A most 62 éves Abe Sinzó Japán leghosszabban szolgáló miniszterelnöke és a hétvégi választási siker bizonyára újabb lendületet ad neki, hogy a 2018 őszén esedékes, pártelnöki választáson újrázhasson. Az mindenesetre bizonyos, hogy Abe személyében Ázsia újabb erős embere konszolidálta hatalmát. Pekingben közben zajlik a Kínai Kommunista Párt kongresszusa, ahol a japán kormányfő kollégája, Hszi Csinping is pozícióinak megerősítésén dolgozik, várhatóan sikerrel. A rivalizáló kelet-ázsiai hatalmak hűvös viszonyában tehát a következő években nem várható elmozdulás. Ez olvasható ki a hivatalos pekingi reakcióból is. A kínai külügy Abe sikerére válaszul csak annyit közölt: „reméljük, hogy Japán a jövőben is konstruktív szerepet vállal a régió békéjének és stabilitásának fenntartásában”.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.24.