Abe Sinzó karrierje Orbán számára is érdekes lehet

Történelmi vereséget szenvedett a kormányzó japán Liberális Demokrata Párt (LDP), miután a Tokióban tartott önkormányzati választáson mindösszesen 23 helyet szerezett meg a fővárosi tanács 127 székéből. A múlt héten közölt eredmény egyben fényes diadalt jelentett a főpolgármester, az egykor LDP-ben indult, majd függetlenné lett, most pedig egy új szövetség színeiben politizáló Koike Juriko számára, akinek koalíciója összesen 79 mandátum megszerzésével erősítette meg pozícióját.

A szavazásról megjelent vélemények mégis inkább az LDP gyalázatos teljesítményére helyezték a hangsúlyt, Abe Sinzó miniszterelnök bukását vetítve előre. Az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis a tokiói választásokból következtetni lehet a parlamenti népszavazás eredményeire, így Abe 2018-ban aligha számíthat arra, hogy újraválasztásával Japán leghosszabban regnáló kormányfőjeként vonuljon be az ország történelmébe. Abban ugyanakkor a japán közírók nagy része egyetért, hogy a kormányfő politikai karrierjét korai lenne temetni. Miközben Abe Tokióban visszaesett, az ellenzék megtörésével és nacionalista kommunikációjával az országos politika szintjén még mindig jó pozícióban van.

Abe Sinzó pályafutását azért is érdemes figyelemmel kísérni, mert Orbán Viktor magyar kormányfővel számos karakterjegyükben osztoznak. A két politikus közötti párhuzamra Mijake Kunihiko, a Canon Intézet kutatási igazgatója egy korábbi interjúban hívta fel lapunk figyelmét. A neves kutató elmélete szerint korunk politikai viszonyai közepette az Abe Sinzó által is képviselt jobboldali, konzervatív politika a célravezető. Mijake szerint a keménykezű, pragmatikus politika az erősödő nacionalizmus vitorlájából kifogja a szelet, miközben kritikusan viszonyul a feszültséget gerjesztő liberális kánonhoz is. Az ebből eredő stabilitás a Canon Intézet kutatója szerint Magyarországon is érezhető.

A két politikus között azonban más területeken is látványos a párhuzam. Ahogyan Orbán kormányzását, úgy Japánban Abe miniszterelnökségét is korrupciós botrányok kísérik. A japán kormányfőnek legutóbb az Okajamai Természettudományi Egyetemre tervezett új állatorvos-tudományi kar miatt kellett magyarázkodnia. Az iskola fenntartója díjmentesen kapta meg az intézményhez szükséges földterületet, valamint további tízmilliárd jen állami támogatásban részesült. Később kiderült, a kilencvenes években Abe a fenntartó Kake Oktatási Intézet alkalmazásában áll, az intézet vezetője ráadásul a miniszterelnök jó barátja. Tavasszal egy óvoda jutott áron alul földterülethez.

– Abe Sinzó népszerűsége a botrányok következtében jelentősen csökkent – mondta lapunknak Kuragane Kei Magyarországon élő Japán-szakértő. Kuragane tíz éve él hazánkban, a két ország rendszeréről több egyetemen is összehasonlító politológiát tanít. Hétfőn megjelent felmérések szerint Abe népszerűsége 33-36 százalék körül áll, ezzel támogatottsága két hónap alatt a felére olvadt. A kutató szerint azonban ez nem csak a korrupciós ügyek miatt alakult így. – Júniusban a parlament megszavazta a terrorizmus elleni törvényt, megkönnyítve a hatóságok dolgát állampolgárok megfigyelésében, előállításában – folytatta Kuragane –, a lépés nagy ellenállást váltott ki a közvéleményből. De megosztja a közvéleményt az elsősorban a hadsereg reformját szolgáló alkotmánymódosítás kérdése is. A második világháború után elfogadott alkotmányában Japán kikötötte, tartózkodik az erőszaktól, ennek következtében hadseregét kizárólag védelmi kapacitásokkal fejlesztheti.

Ezen változtatna Abe, ez nemcsak Dél-Koreában és Kínában, de saját népében is aggodalmat keltett. – Ahogyan Abe Sindzó, úgy Orbán Viktor is középpontba helyezi az ország és az állampolgárok védelmét – mondta a két politikus közötti hasonlóság kapcsán Kuragane. Szerinte ugyanakkor vannak fontos különbségek is. Míg ugyanis Orbán Viktor pályafutását liberális politikusként kezdte, Abe Sindzó harmadik generációs konzervatív: édesapja és nagyapja az LDP jobboldali frakciójának vezető politikusa volt. – Ugyanakkor mindkét politikusnak a nacionalista kommunikáció segítségével sikerül ellehetetlenítenie a tőle jobbra helyezkedő erőket – tette hozzá a Japán-szakértő.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.14.