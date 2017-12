Agyi elváltozást mutattak ki a Kubában megbetegedett amerikai diplomatáknál

Az amerikai diplomatáknál kimutatott – eddigi legkörülhatároltabb – fizikai károsodás azt mutatja, hogy bármitől is erednek a tüneteik, az szemmel látható agyi elváltozást is okozott náluk. Az orvosi vizsgálatok szerint változás állt be az agysejtek közötti információáramlást segítő fehérállományukban.

A havannai amerikai nagykövetség 24 munkatársa panaszkodott fejfájásra és rosszullétre, valamint szenvedett enyhe agykárosodást vagy akár tartós, súlyos halláskárosodást 2016 vége és 2017 augusztusa között. Több tisztségviselő fülsértő hangot hallott, mielőtt megbetegedett. Emiatt az Egyesült Államok eleinte úgy gondolta, hogy „hangtámadás” érte a havannai nagykövetségének munkatársait.

Azonban a nyomozás jelenlegi állásáról beszámoló amerikai illetékesek szerint a legfrissebb eredmények tudatában immár kerülik ennek a kifejezésnek a használatát. Mint elmondták, a diplomaták által hallott hangok csak „melléktermékei” lehettek annak a jelenségnek, amely a károsodást okozta.

A szakemberek egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a pácienseknél a fehérállományban bekövetkező elváltozást, illetve az milyen kapcsolatban áll a tüneteikkel. Azt sem tudni, hogy mind a 24 érintett személynél kimutatták-e az elváltozást.

A páciensek többsége egyébként már teljesen rendbe jött, sokan újra munkába álltak. Körülbelül egynegyedüknél maradtak meg tartósan a tünetek, néhányuknál még ma is tapasztalhatók. Az orvosok mindazonáltal azzal számolnak, hogy a 24 alkalmazott állapotát életük végéig rendszeresen ellenőrizni kell.

Az amerikai orvosok, akik egy teljesen új betegségként kezelik a tünetegyüttest, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) emberei és az amerikai hírszerző szolgálatok hónapok óta próbálják kideríteni, mi is történt pontosan Havannában. Kuba tagadja, hogy bármi köze lenne a történtekhez.

Az amerikai külügyminisztérium a Havannában történtekből tanulva az újonnan kiküldendő diplomaták számára kötelező vérvételt és egyéb teszteket írt elő. Ezeket össze lehet hasonlítani a későbbi leletekkel abban az esetben, ha a gyanús tünetek ismét felbukkannának.