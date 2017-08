Ahol a városkép része a meztelen sörözgetés a parkban

Gregor Gysi, a német szélsőbaloldali Die Linke politikusa, az európai kommunistákat tömörítő Európai Baloldali Párt elnöke két idős meztelen férfi és nő között fekszik egy berlini parkban a Bild.de videójában. Gysi nekik magyarázza felöltözve, milyen fontos német és főleg baloldali vívmány a nudizmus. A németeknél FKK-ként ismerik ezt, ami a „Szabad Testkultúra” (Freikörperkultur) rövidítése. Valamennyi német szauna FKK-övezetnek számít, a német strandok többségében van külön FKK-részleg. Münchenben a mozgalom annyira elterjedt, hogy a város a hatalmas Angolkert nagy részét és az Isar folyópartjának egyes részeit is nudista övezetté nyilvánította. Különösen a forró nyári időszakban a bajor főváros megszokott városképéhez hozzátartoznak a parkokban sörözgető meztelen öregurak. Nem magamutogatásról van szó, a testiség éppen hogy nem számít e mozgalom számára. A müncheniek persze azoknak is adtak nevet, akik mégis elsősorban szexuális okokból veszik le minden ruhájukat. Ők a „Nackerte”, ami bajor dialektusban egyszerűen meztelent jelent.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az FKK azonban alapvetően egy ideológia, és erősen baloldali indíttatású. A 19. század végén a munkásváros Essenben jött létre az első németországi nudista strand és szauna. A meztelen testet nem szexuális vágykeltésből propagálták, hanem a társadalmi és nemi egyenlőség, egyenjogúság megnyilvánulásaként. Az elméletük szerint a meztelenség miatti szégyenérzet a polgári társadalom elfojtásaiból fakad, a ruházat pedig az osztálykülönbségeket hivatott kifejezni. A ruhák ledobásával ettől akartak a mozgalom tagjai megszabadulni. A weimari időszakban virágzó FKK-t a nácik először betiltották. A meztelen test kultúrája azonban nem állt távol tőlük sem, főleg az SS köreiben volt elterjedt a nudizmus. Igazán ideológiai küzdelem terepévé a hidegháborús megosztottság alatt vált a téma. Míg Nyugat-Németországban az adenaueri ötvenes éveket katolikus prüdéria jellemezte, amely a meztelenséget is tiltotta, a szocialista NDK-ban virágzott a mozgalom. A fiatal Angela Merkelről is pár éve felbukkant egy fotó, amint az FKK-nak hódol a tengerparton. Merkelről tudni lehet, hogy igencsak kedvelte a szaunázást, ami mai napig az FKK egyik tipikus területe. A berlini határnyitásról is azért maradt le 1989 őszén, mert éppen egy szaunában üldögélt. A hatvannyolcas mozgalom hatására addigra persze már a nyugatnémet szigor is lazult.

A német újraegyesítés után a keletnémet posztkommunista körökben mégis olyan hangok jelentek meg, hogy az FKK eszmeisége eleve idegen a kapitalizmustól. Szerintük a nyugatnémet nudizmust egyedül a pornográf vágyak mozgatják. Kurt Starke, a keletnémet marxista ifjúságkutatás egykori vezéralakja – a mai napig megőrizve az NDK iránti nosztalgiáját – azt állította a Berliner Kurier napilapnak nemrég, hogy „az NDK-ban a meztelenség nem piaci áru volt, manapság azonban mindenütt csak pornográfia van”. Ő a szocializmus aszketikus erkölcsiségét, puritánságát állítaná ezzel szembe pozitív példaként. És itt lép be a történetbe a szélsőbaloldali Die Linke frakcióvezetője, népszerű politikusa, Gregor Gysi. A nagypolgári, de kommunista családból származó férfi arról panaszkodott a német Playboy augusztusi számában, hogy a keletnémet területekről egyre inkább visszaszorul az FKK. Szerinte „a nyugati férfiak erotikus pillantásokkal jönnek, a nők azonban éppen az ilyen pillantásoktól akarnak megszabadulni”. Ráadásul manapság számos keletnémet tengerparti üdülőhelyen az új befektetők, hoteltulajdonosok tudatosan próbálják visszaszorítani a nudizmust. Gysi rögtön fel is emelte ez ellen a hangját, és így egy igazi nyári témával gazdagította a Die Linke repertoárját. A politikus egyébként sok tekintetben a keletnémetek szószólójaként tekint önmagára, az FKK kapcsán pedig ismét a nyugatnémetek orra alá dörgölhette kapitalizmusukat.

Az FKK-egyesületek azonban nem érzékelik a visszaszorulást. Összesen több mint hétmillió ember van Németországban, aki visszatérő rendszerességgel hódol a szabad testkultúrának. Gregor Gysi maga nem tartozik közéjük. – Mindennek van határa, 69 éves vagyok, az FKK nálam már csak otthon lehetséges – nyilatkozta a Die Linke politikusa.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.21.