Aki megmozdult, lelőtték: nők, gyerekek százai haltak meg Moszul ostromában

„Mindenkit megöltünk. ISIS-tagokat, férfiakat, nőket, gyerekeket” – nyilatkozta egy névtelenséget kérő a moszuli óváros ostromában részt vevő őrnagy a Middle East Eye helyi tudósítójának.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A riport szerint az iraki hadsereg erői végső összecsapásban válogatás nélkül öltek meg mindenkit, aki az útjukba került, olyan parancsot kaptak, hogy lőjenek mindenre, ami mozog. A paranccsal a nyilatkozó katona sem értett egyet, de mint állítja, teljesítenie kellett.

Az ostrom után az óvárosból csak romok maradtak, több száz holttest hever a törmelékek között, az ötvenfokos melegben a bomlás szaga terjeng – a tetemeket sokszor buldózerek fordítják ki a romok alól, amikor megtisztítanak egy-egy, porig bombázott területet.

Halottak, köztük gyermek holttestek lebegnek a Tigris folyó vizében a nyugati parton is: az áldozatokkal légicsapás vagy golyó végzett, amikor szomjúságtól gyötörve a folyóhoz mentek inni, de katonákkal kerültek szembe.

Sokakat helikopterről öltek meg, amikor a harcok elől menekülve úszva vagy gumicsónakon próbáltak átkelni a túlpartra, a Middle East Eye szerint a harci helikopterekről győzelmi zene, katonai induló bömbölt, miközben a menekülőket lőtték.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az életben maradt civilek helyzete kétségbeejtő: az Iszlám Állam fegyveresei korábban szolgaként tartották őket saját városrészükben, most pedig az iraki katonák fennhatósága alá kerültek, akik pedig a terroristák támogatásával gyanúsítják a túlélőket, és sokakat megkínoztak a kihallgatások során.

Mivel a börtönök már így is zsúfolásig vannak a terrorszervezet vélt vagy valós tagjaival, a katonák most már újabb letartóztatásokkal sem bajlódnak, helyben kivégzik az elfogott gyanúsítottakat: több újságíró is látta, hogy egy férfit a a nyakára kötött kötélnél fogva vonszoltak a különleges erők tagjai – a fotósoktól később katonák begyűjtötték a memóriakártyákat.

„Itt már nincs törvény. Nap mint nap látom, hogy ugyanazt tesszük, amit korábban a Daesh is (az Iszlám Állam neve arabul – a szerk.)” – mesélte a lapnak az őrnagy.

Külföld MTI Hatalmas a humanitárius válság a felszabadult Moszulban A milliós nagyvárosban az emberek gyakorlatilag mindenüket elvesztették.

Moszul ostroma tavaly októberben kezdődött, és idén július elsején ért véget: a városból és térségéből csaknem 900 ezer ember menekült el az erőszak és a harcok elől. Az ENSZ azzal számol, hogy egyedül az alapvető infrastruktúra helyreállítására egymilliárd dollárra van szükség. Az áram- és vízellátást biztosító hálózatok megsemmisültek, de számos iskola és kórház is.

„Az emberek gyakorlatilag mindenüket elvesztették” – mondta Stephanie Binder, a Welthungerhilfe német segélyszervezet regionális szóvivője a Heilbronner Stimme című német lapnak. Sok ember sokkos állapotban van. „Az iraki humanitárius válság végét nem látni, még Moszul hivatalos visszafoglalása után sem” – jelentette ki a szóvivő.