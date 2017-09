Aligátoros rémhírek is sújtják Texast a hurrikán után

Facebookon terjedő rémhírek, zárt üzletek és egy mobil konyha, amely a semmi közepén is képes napi negyvenezer adag meleg ételt előállítani – munkatársunk a Baptista Szeretetszolgálat önkénteseként megkezdte a humanitárius munkát az Egyesült Államok hurrikán sújtotta területén.

Houstontól öt órányi autóútra, Dallasban szállt le velünk a repülő szombat reggel – az észak-amerikai légiközlekedés összeomlott a Harvey hurrikán miatt, ezért az volt a legközelebbi reptér, ahova Budapestről jegyet lehetett foglalni. Három fős csapattal (köztük munkatársunk – a szerk.) érkezett meg a Baptista Szeretetszolgálat, hogy a mexikói öböl partjától nem messze fekvő Nederland nevű településen csatlakozzon a Rescue24 észak-karolinai baptista egységéhez, akikkel közösen vasárnap felállítanak egy mobil konyhát és tisztálkodást segítő bázist.

Ahogy közeledtünk Houstonhoz, egyre több bezárt benzinkutat láttunk, és amikor megálltunk egy Starbucksban kávét inni, a bejártnál figyelmeztető tábla állt: a tetőről még mindig folyik be a víz, és a megszokott kínálatot se keresse a kedves vendég, mert friss árut napok óta nem kaptak. A nagyobb boltok előtt egyébként mindenhol gyűjtőpultok voltak felállítva, ahol az áldozatoknak szánt élelmiszert, vizet vagy egyéb segítséget lehetett leadni.

Üzemanyagszallitó kamion érkezik Houstonba, ahol a legtöbb benzinkút bezárt az elmúlt napokban, mert nem érkezett utánpótlás a hurrikán miatt Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

Szombaton végre esőmentes nap volt a hurrikán sújtotta város környékén, és 33 fokos meleg, így a víz erőteljesen apadni kezdett. A város mellett elhaladva (a bázisunk Houstontól hetven kilométerre keletre, Texas és Louisiana államok határán van) láttam, amint egy mentőhelikopter leszáll az autópálya melletti kórház tetejére, és az is jól látszott, hogy a George Bush nemzetközi repülőtér délutánra újraindult, mert percenként érkeztek a landolni készülő repülők.

Nederland felé tartva egyre nagyobb területeket láttunk víz alatt, de az utat már megnyitották a civil forgalom előtt is. Elhaladtunk a Beaumont's Gator Country aligátorfarm előtt is – három napja futótűzként terjed el a közösségi oldalon, hogy a Houstonnál keletre forduló vihar annyi vizet vitt a farm környékére, hogy a hullámok átcsaptak a kerítésen és háromszázötven hüllő kiszabadult.

Rendőr őrzi a Wallmart üzletet, amely meg nem nyitott ki a vihar után Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

A hír nem igaz – valóban nagy árhullám volt a környéken, de a víz néhány centiméterrel alacsonyabb volt a kerítés tetejénél. És ha tényleg ki is szabadultak volna az állatok, azok nem okoztak volna nagyobb galibát, mint a térségben tapasztalható áram- és üzemanyaghiány. Az ok egyszerű: abban a régióban amúgy is több a vadon élő aligátor, mint az ember.

„A Gator-farm helyzete egy pillanatra sem veszélyezteti a közbiztonságot” – próbálta nyugtatni az embereket szerdán Steve Lightfoot, a Texasi vad- és természetvédelmi parkok szóvivője, de ez nem gátolta meg többséget abban, hogy máshonnan összevadászott fotókat osszanak meg Facebookon a veszélyes fenevadakról. Ráadásul az évtizedek óta fogságban élő aligátorok valószínűleg nem mentek volna messze attól a helytől, ahol rendszeresen etették őket.

A katonaság és a Nemzeti Gárda épített ki logisztikai központokat a bevásárlóközpontok kiürült parkolóiban Texas állam hurrikán sújtotta részein Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

Nederlandban egy baptista gyülekezet ifjúsági és oktatási épületegyüttesében van a bázis – egyes szobákba a Nemzeti Gárda, másokba az állami rendőrség emberei alakították ki az ideiglenes szállásukat. No meg a magyar és észak-karolinai baptisták – utóbbiak több kamionból álló, önkéntesek által üzemeltetett konvoja vasárnap érkezik meg, és a komplex humanitárius egység olyan helyen is beüzemelhető, ahol összeomlott az infrastruktúra. Hétfőtől napi negyvenezer adag meleg étel előállítására lesznek képesek, de a hozzájuk forduló rászorulók zuhanyozhatnak és igénybe vehetik a gyorsmosodát is.

Pavelcze László, a Baptista Szeretetszolgálat vészhelyzet-kezelési igazgatója – akinek a mostani a hatvanadik nemzetközi bevetése – elmondta: ez már a sokadik közös munka és egymástól tanulás a két ország humanitárius szakemberei között. A nagy viharok utáni tennivalókban is van tapasztalat, mert a Katrina, Sandy és Matthiew hurrikánok után idén a Harvey után kell segíteni a rászorulókon.

Elázott ruhák egy üzletben, Nederlandben, Texasban a Harvey hurrikán után Fotó: Lukács Csaba / Magyar Nemzet

Nederlandba egyébként már térnek vissza a lakók, de a boltok még nem nyitottak ki: szombat este az egyik nagy hipermarket bejárata elé másodpercenként érkeztek az autók, ám a benne ülők csalódottan konstatálták, hogy az élelmiszerüzlet még nem nyitott ki. Az viszont jól látszik, hogy odabent takarítanak – a víz az árukészlet jó részét tönkretette.