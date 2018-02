Alkotmánymódosítással a világhatalmi státuszért

Ha van ember, aki sértheti a hiúságáról híres amerikai elnök, Donald Trump önérzetét, akkor Hszi Csin-ping (Xi Jinping), a Kínai Népköztársaság államfője bizonyára az. Bár elmondásuk szerint a két politikus kiváló személyes kapcsolatot ápol, a média mindig igyekszik emlékeztetni Trumpot arra, hogy kvalitásait tekintve alulmarad kínai kollégájával szemben. Ez történt az elmúlt napokban is. Míg a phjongcshangi téli olimpián az Egyesült Államok nem tudta megakadályozni, hogy a szövetséges Dél-Korea a fő ellenségnek kikiáltott észak-koreai diktatúra oldalára álljon, addig Hszi Csin-ping sorra nyerte a stratégiai csatákat országa határain belül és kívül egyaránt.

A 2022-es téli olimpiát Peking szervezi, ennek apropóján Kína magas rangú delegációt küldött Szöulba. A dél-koreai elnök, Mun Dzsein ezt az alkalmat megragadva, Washingtont megkerülve arra kérte a Kínát képviselő Liu Jen-tung (Liu Yandong) alelnököt, hogy segítsen összehozni a párbeszédet Észak-Korea és az Egyesült Államok között. Ami azonban igazán fájhatott Trumpnak: a jelek szerint Hszi – igazolva a korábban már hangoztatott aggodalmakat – jelentősebb ellenállás nélkül, hosszú távra bebetonozza hatalmát. A Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottsága vasárnap hozta nyilvánosságra alkotmánymódosítási tervezetét, amely a keleti autoriter rendszer irányába tesz lépést. A javaslat két pont miatt érdekes. Egyrészt kezdeményezte a központi bizottság, hogy a Hszi Csin-ping által novemberben, a KKP 19. kongresszusán meghirdetett doktrína preambulumként kerüljön be az alkotmányba, a „kínai színezetű szocializmus új szakaszba lépéséről” címen tartott beszéd tehát minden elemével együtt törvényileg kötelező érvényűvé vált. Másrészt a sajtóban többet emlegetett másik javaslat azt célozza, hogy töröljék az alkotmányból azt az 1982-ben beiktatott kitételt, miszerint az elnöki és az alelnöki tisztséget két ötéves ciklusnál többet nem láthatja el ugyanaz a személy. A második mandátumának elején álló, most 64 éves Hszi útjából így gyakorlatilag elhárult az akadály, hogy valamennyi – elnöki, pártfőtitkári és a hadsereg főparancsnoki – tisztségét megtartva, 2022 után is hatalomban maradhasson. Ez egyszerre lepte meg a kínai és a nemzetközi közvéleményt. Bár a 19. pártkongresszuson voltak jelei, hogy Hszi hosszabb időre rendezkedik be valószínűbb, forgatókönyvnek mutatkozott, hogy mandátumának lejárta után a háttérből gyakorolja befolyását.

Bár Trump igyekezett tudomást sem venni a kínai fordulatról, a sajtó kérdéseire végül válaszolnia kellett. Sarah Sanders, a Fehér Ház sajtósa hétfőn azzal reagált a hírre, hogy az amerikai elnök szerint ehhez az Egyesült Államoknak nincs köze. A Washingtontól szokatlan, liberális külpolitika veszélyeire nyugati elemzők hívták fel a figyelmét. Véleményük szerint az ilyen engedékeny hangnem annak pozitív megerősítése Kína számára, hogy globális hatalmi ambícióinak nincsen akadályuk.

Kérdés tehát, hogy a most kezdeményezett alkotmánymódosítás csak az 1970-es évek óta építgetett kínai demokráciára vagy a nemzetközi status quóra is veszélyes-e. A Hszi nevéhez fűződő doktrína ismeretében a nyugati elemzőknek lehet igazuk. A „kínai színezetű szocializmus új szakaszba lépéséről” címet viselő program egyes pontjai ugyanis valóban Kína globális felemelkedését célozzák. Ide tartozik például a Népi Felszabadító Hadsereg feletti kontroll erősítése, a KKP további megerősítése, továbbá az a külpolitikai elképzelés, ami a „békés nemzetközi környezet” megteremtését célozza. A The New York Times cikke három kategóriába gyűjtötte a Hszi-doktrína nemzetközi hatalmi ambícióira utaló kitételeket. Ezt szolgálja szerintük az elnökre jellemző nacionalista politika, ami alá a hadsereg erősítése és az Egy övezet, egy út globális stratégia kidolgozása is tartozik. Az amerikai lap is kitér a KKP megerősítésére, ami a nyugati demokráciamodelltől való eltávolodást készíti elő. Az expanzióba forduló kínai külpolitika harmadik pillére pedig maga az azt végrehajtó Hszi Csin-ping. Hatalma ugyanis a KKP történetében ma már csak a pártot megalapító forradalmár Mao Ce-tungéhoz mérhető.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.28.