Államcsínytől tart Robert Fico, még sorosozott is

A szlovák állam teljes destabilizációjára tett kísérletnek nevezte Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn, ami Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és barátnője meggyilkolása után történt.

A kormányfő erről azzal összefüggésben beszélt a sajtónak a pozsonyi kormánypalotában, hogy Andrej Kiska szlovák államfő vasárnap az újságíró-gyilkosság után az országban kialakult „feszült helyzetre” hivatkozva javaslatot tett a kormány széles körű átalakítására vagy előrehozott választások kiírása. A miniszterelnök még vasárnap elutasította Kiska javaslatát, azt a demokratikus választási eredmények megtagadásának minősítve.

Robert Fico hétfőn megismételte azt a vasárnapi kijelentését, miszerint ezzel a javaslattal az elnök az ellenzék oldalára állt, amely államcsínyt akar, valamint választ követelt arra is, hogy miről beszélt Kiska tavaly szeptemberben New Yorkban Soros Györgynél tett látogatásán, amelyen a szlovák diplomácia képviselői nem vettek részt.

A szlovák miniszterelnök Andrej Kiska vasárnapi beszédére utalva leszögezte: elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja, mindegy, mi volt a gyilkosság indítéka. Kiska beszédében azt mondta, hogy bármilyen indítéka volt is a gyilkosságnak, még ha „véletlen indíték” is, az akkor is a „szlovák valóságot” tükrözi.

– Két héttel ezelőtt az elnök úr azt mondta, kitűnő úton van az ország, és azt sikertörténetnek nevezte (...), most pedig úgy beszél az országról, ahol senki nem hisz senkinek, és a hatalom arroganciája van jelen – mondta Robert Fico, megjegyezve, szerinte Kiska előzőleg el sem olvasta azt a nyilatkozatot, amelyet vasárnap felolvasott. Hozzátette: neki nem mindegy, mi volt a gyilkosság indítéka, mert ha az az újságíró munkájával volt összefüggésben, akkor a demokrácia elleni támadásként kell értelmezni, de ha más állt mögötte, azt is ki kell vizsgálni.

Ezzel összefüggésben Robert Fico rámutatott: a gyilkosság után történt események „valamit jeleznek", „sajátos kézjegyeik” vannak.

– Ami az újságíró és barátnője meggyilkolása után történt, azt jelzi, hogy kísérlet zajlik az állam teljes destabilizációjára, próbálkoznak vele, és efelől nem kell, hogy kétségeink legyenek – szögezte le Robert Fico.

Kiska előző nap arról is beszélt: tárgyalásokat akar kezdeni a politikai pártokkal arról, hogyan képzelik el az ország jövőjét. A megválasztása óta Robert Fico politikai ellenlábasának számító államfő ezt azzal indokolta, hogy vasárnap beszélt a kormányfővel, és az egyeztetés során világossá vált, hogy a helyzet rendezéséről különbözőek az elképzeléseik.

Fico most rákérdezett: milyen okból találkozott Andrej Kiska tavaly szeptemberben New Yorkban Soros Györggyel, és arra is, hogy mi volt a találkozó témája.

– Kérdem én, miért nem vitt magával erre a találkozóra senkit a külügyminisztériumból? – hangoztatta Robert Fico, hozzáfűzve: egyértelmű magyarázatot akar arra, hogy mi volt a találkozó értelme, és arra is, hogy az államfő miért nem a kialakult feszültség lecsillapításáért tesz, ahelyett, hogy kijelentéseivel hozzájárul a destabilizációhoz.

Ján Kuciak meggyilkolásának ügye és annak állítólagos összefüggései az utóbbi napokban az ellenzéki pártok Robert Fico kormányával szemben folytatott politikai küzdelmének központi témájává változtak. A gyilkosságra hivatkozva lemondott Marek Madaric kulturális miniszter, amielyet követően bizonytalanná vált a hármas kormánykoalíción belüli helyzet is. A legkisebb koalíciós párt, a Most-Híd csütörtökön lemondásra szólította fel a belügyminisztert és az országos rendőrfőkapitányt, és cselekvésre kérte a legnagyobb kormánypártot, a Fico vezette Irány-Szociáldemokráciát.