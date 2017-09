Amerikai bíróságon indít pert Vlagyimir Putyin az USA ellen

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden bejelentette, hogy Oroszország amerikai bíróság előtt pert indít az Egyesült Államok hatóságai ellen az Egyesült Államokban birtokolt orosz diplomáciai javak elkobzása miatt. Erre az eljárásra utasítja az orosz külügyminisztériumot – tudatta a Magyar Békekör nevű civil szervezet.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A BRICS csoport csúcsértekezletén, a kínai Hsziamenben tartott sajtótájékoztatóján Putyin azt is jelezte, hogy Moszkva fenntartja magának a jogot további amerikai diplomaták kiutasítására Oroszországból, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államokkal abban állapodtak meg, hogy kölcsönösen 455 fő dolgozhat egymás országában. Mindazonáltal Moszkva, noha minden joga megvolna hozzá, egyelőre nem tervezi az amerikai diplomaták létszámának további csökkentését, hanem attól teszi függővé, hogyan alakul a helyzet a jövőben – fűzte hozzá.

„Oroszország tulajdonjogát nyilvánvalóan megsértették. Ezért, első lépésben arra utasítom a külügyminisztériumot, hogy tegyen jogi lépést. Lássuk, hogyan dolgozik az oly sokat dicsért amerikai jogrendszer” – mondta Putyin.

Ismeretes, Vlagyimir Putyin még július végén közölte, hogy szeptember 1-jéig 755 fővel kell csökkenteni az amerikai nagykövetség és a három konzuli képviselet létszámát. A döntést Moszkva az Oroszországgal szemben bevezetett amerikai szankciók törvénybe foglalt megszigorításával, valamint orosz diplomaták egy 35 fős csoportjának tavaly év végi kiutasításával indokolta, ami Washington szerint az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozás miatt történt.

Az oroszországi amerikai képviseleteken az alkalmazotti létszám szűkítésére hivatkozva augusztus 23-án felfüggesztették a vízumkiadást, amelyet péntektől kizárólag a moszkvai nagykövetség konzulátusán újítanak fel. Az amerikai nagykövetség közölte, hogy lelassul a beutazási engedélyek kiállításának üteme.

Az Egyesült Államok múlt csütörtökön szólította fel Oroszországot, hogy zárja be San Francisco-i főkonzulátusát, továbbá szüntesse be tevékenységét washingtoni és New York-i konzulátusának egy-egy hivatalában – közölte csütörtökön az amerikai külügyi tárca.