Amerikai létesítmények elleni rakétacsapással fenyegetőzik Észak-Korea

A Koreai Néphadsereg egyik szóvivője a KCNA állami hírügynökség által közölt nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy „bármelyik pillanatban” végrehajthatják a Guam elleni rakétacsapás tervét, amint erről döntést hoz Kim Dzsongun észak-koreai vezető – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy ezzel párhuzamos nyilatkozatban egy másik katonai szóvivő arról beszélt, hogy Észak-Korea kész megelőző csapást végrehajtani, ha úgy látja, hogy az Egyesült Államok provokációra készül ellene.

Az észak-koreai hadászati rakétaerők nyilatkozata a KCNA jelentése szerint leszögezi, Phenjanban „komolyan mérlegelik” azokat a lépéseket, amelyek Washington értésére adnák, hogy Hvaszong-12-es típusú rakétáival Észak-Korea képes megsemmisíteni Guamon a hadászati bombázók és más kulcsfontosságú fegyverek állomáshelyéül szolgáló amerikai támaszpontokat.

A phenjani vezetés mindezt alig néhány órával azután jelentette be, hogy az amerikai hírszerzés közölte: Észak-Korea olyan kis méretű nukleáris robbanófejet fejlesztett ki, amelyet rakétára illeszthet. A hírre reagálva Donald Trump amerikai elnök kedden újságíróknak kifejtette: Észak-Korea „a tűzzel játszik”, ha továbbra is fenyegetőzik. „Észak-Korea jobban teszi, ha többé nem fenyegeti az Egyesült Államokat. Olyan tűzzel játszik, amilyent a világ még nem látott” – fogalmazott New Jerseyben lévő golfklubjában a szabadságát töltő Trump.

A rakétacsapást kilátásba helyező phenjani fenyegetés azonnal vezető hír lett az amerikai médiában.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Vélemény Ruzsbaczky Zoltán Ütőkártyák hiányában Miközben a nagyhatalmak az észak-koreai kérdés kapcsán egy helyben toporognak, a remeteállam ütőképessége egyre fejlődik.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa múlt szombaton fogadott el – amerikai kezdeményezésre – újabb, szigorú gazdasági büntetőintézkedéseket Észak-Koreával szemben annak nukleáris és rakétaprogramja miatt. Ezúttal Észak-Korea eddigi legfőbb szövetségese, Kína is egyértelműen kiállt a döntés mellett, közölve, hogy „100 százalékig, teljesen és szigorúan” be fogja tartani az új szankciós előírásokat.

A szankció nyomán Phenjan évi egymilliárd dollárnyi (több mint 255 milliárd forintnyi) exportbevételtől eshet el. A fenti lépéseken kívül utazási tilalommal és vagyonuk befagyasztásával sújtottak kilenc, a bankszektorban és a hadiiparban tevékenykedő észak-koreai magánszemélyt, illetve zárolták négy észak-koreai vállalat – köztük két bank és egy biztosító – vagyonát.

A határozat egyúttal megtiltja a külföldi cégeknek, hogy közös vállalatokat hozzanak létre észak-koreai partnerekkel, illetve elrendelte a már létező társaságokba való befektetések leállítását.

A 2371-es határozat 2006 óta a nyolcadik a maga nemében. A Biztonsági Tanács legutóbb júniusban fokozta a nyomást Észak-Koreán, de Phenjant eddig nem sikerült megfékezni. Donald Trump amerikai elnök januári beiktatása óta a szombaton elfogadottak voltak az első BT-szankciók, amelyeket amerikai kezdeményezésre léptettek életbe Észak-Koreával szemben.

Hétfőn Manilában, a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségének (ASEAN) 50. külügyminiszteri tanácskozásán is az észak-koreai nukleáris és rakétaprogram jelentette veszély volt a központi téma. A tanácskozás alkalmából az Egyesült Államok, Ausztrália és Japán közös közleményében sürgette, hogy a nemzetközi közösség helyezze nyomás alá Észak-Koreát annak érdekében, hogy az letérjen a „fenyegetés és a provokáció útjáról”. Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter ugyanakkor „koholmánynak” nevezte a két nappal korábban New Yorkban megszavazott ENSZ-szankciókat, és úgy vélte, a világszervezet visszaélt a hatalmával.