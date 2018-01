Angelina Jolie: Fegyverré vált a nők ellen elkövetett szexuális erőszak

A nők és a gyerekek ellen elkövetett szexuális erőszak háborús fegyverré és általános fenyegetéssé vált világszerte – jelentette ki Angelina Jolie, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különmegbízottja Brüsszelben szerdán, Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az amerikai színész hangsúlyozta, hogy a harcoló felek egyre gyakrabban alkalmazzák a szexuális erőszakot fegyverként, a félelemkeltés eszközeként katonai céljaik elérése érdekében, ami azt jelenti, hogy a legkiszolgáltatottabbak politikai célok eszközévé alacsonyodnak.

Elfogadhatatlannak és igazságtalannak nevezte, hogy a szexuális jellegű visszaélések híre nem vagy csak nehezen jut el az emberekhez. Nincs béke az ilyen bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosítása nélkül – jelentette ki.

Angelina Jolie hangsúlyozta, hogy a háborúkban, a civil konfliktusok és a globális migráció során is fontos, hogy nagyobb figyelmet kapjanak az emberi jogok.

A nők és a fiatal lányok, a férfiak és kisfiúk ellen elkövetett szexuális erőszak a hadviselés speciális formája, amely ellen minden eszközzel fel kell lépni, ezért a NATO és az ENSZ arról határozott, hogy együttműködik a képzés, a nyomon követés, valamint a tudatosság erősítése érdekében – mondta.

Jens Stoltenberg úgy fogalmazott, hogy a NATO katonai szövetség, elsősorban katonai fenyegetésekre kell tudnia válaszolni, de politikai szövetség is, amely olyan alapértékekért is harcol, mint a demokrácia, az egyéni szabadságjogok, a jogállamiság. E feladatok közé tartozik az is, hogy vezető szerepet vállaljon a nők jogainak védelmezésében is – közölte.

A főtitkár aláhúzta, az ENSZ-szel közös célok elérése érdekében a katonai szövetség kiterjedt képzést folytat a katonák és a civilek számára ezen a területen, s a szexuális erőszak elleni küzdelemre vonatkozó tanácsadás erősítésére törekszik. A fokozott tudatosság segíteni fogja, hogy a nemi erőszak kérdése a katonai szövetség és az ENSZ napirendjén legyen, hozzájárulva ezzel az ilyenfajta viselkedés felszámolásához – hangsúlyozta Stoltenberg.