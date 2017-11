Ankarában betiltottak minden melegrendezvényt

A török társadalom érzékenységére hivatkozva szombattól határozatlan időre betiltotta Ankara tartomány kormányzói hivatala a melegszervezetek rendezvényeit – jelentette vasárnap az Ihlas török hírügynökség a kormányzói hivatal közleményére hivatkozva.

Az intézkedés egyebek között filmvetítésekre, színházi előadásokra, nyilvános beszélgetésekre és kiállításokra vonatkozik.

Az indoklás szerint a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok (LGBT) közösségének rendezvényei a török társadalom bizonyos csoportjaiból „reakciókat provokálna ki”. A kormányzói hivatal indoklása szerint a programok betiltásánál a közrend védelmét és az esetleges bűncselekmények megelőzését tartották szem előtt.

Terrorveszélyre hivatkozva a német melegfilmfesztivált is betiltották egy nappal a megnyitó előtt. A hivatal akkor úgy fogalmazott, hogy a homoszexualitással foglalkozó filmek haragot és ellenségeskedést válthatnak ki bizonyos társadalmi csoportokból, valamint nemzetbiztonsági jelentések szerint terrorszervezetek támadhatnak a másként gondolkodó csoportokra vagy egyénekre.

Az utóbbi két évben Isztambulban a meleg büszkeség felvonulását is betiltották – írta az MTI. A Die Welt német napilap arra is emlékeztetett, hogy ez milyen körülmények között zajlott: a szervezők szerint húsznál is több őrizetbe vétel történt, a rendőrség könnygázt és gumilövedéket vetett be.

Törökországban nem számít bűncselekménynek a homoszexualitás, mint számos más muzulmán országban, de a homofóbia széles körben elterjedt.