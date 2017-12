Arab szövetségesei szerint Trump bűnössé tette országát

A rendkívüli tanácskozás elején mondott beszédében Ahmed Abul Geit kijelentette, hogy Donald Trump döntése „bűnössé teszi” országát és kormányát is, amely ezt jóváhagyta.

A döntés – mondta a főtitkár – megkérdőjelezi Washington békeközvetítői szerepét nem csak a Közel-Keleten, hanem az egész világon is.

„Ez a döntés a megszállás legalizálásával ér fel” – tette hozzá, Jeruzsálemnek az 1967-es közel-keleti háborúban történt izraeli megszállására majd annektálására utalva.

Az Arab Liga rendkívüli külügyminiszteri értekezlete vasárnap folytatódik.

Donald Trump szerdán jelentette be, hogy a több világvallás számára is szent Jeruzsálemet ismeri el Izrael fővárosaként. A döntés heves bírálatokat váltott ki, nemcsak a muzulmán országok és közösségek, hanem az Egyesült Államok szövetségesei körében is.

Izraeli katonák pénteken megöltek két palesztin tüntetőt és megsebesítettek 35-öt a Gázai övezet és Izrael határa mentén. Ők voltak az első áldozatai a közel-keleti forrongásnak, amely amiatt tört ki, hogy Donald Trump amerikai elnök több évtizedes amerikai politikával szakítva elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának.

Emmanuel Macron francia és Recep Tayyip Erdogan török államfő szombaton telefonon egyeztetett Jeruzsálem státuszának ügyében, és mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének tervezett Jeruzsálembe költöztetése aggodalomra ad okot a régióban. Török források szerint a felek ezért abban egyeztek meg, hogy Párizs és Ankara együttesen megpróbálja majd elérni az amerikai döntés megváltoztatását.

Szombaton Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Európát bírálta közleményében amiatt, hogy elítélte Donald Trump amerikai elnököt Jeruzsálem izraeli fővárosi státuszának elismeréséért, de nem hallatta a hangját amiatt, hogy Izraelt rakétatámadások érték, amelyeket a palesztinok lakta Gázai övezetből indítottak.

Hallom, hogy elítélik Trumpot, de nem a rakétatámadásokat. Nem fogadom el ezt a képmutatást, felemelt fejjel képviselem Izraelt"- mondta Netanjahu, aki szerint Európa kettős mércével mér, ami elfogadhatatlan. Az izraeli kormányfő vasárnap Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal, hétfőn pedig Brüsszelben Federica Mogherinivel, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével.

Pénteken több rakétát lőttek ki izraeli területre a Gázai övezetből, tiltakozásul Donald Trump Jeruzsálem státuszáról szóló döntése ellen. A rakéták egyike egy üres szderoti óvodában csapódott be. Izrael válaszul a szélsőséges palesztin Hamász szervezethez tartozó célpontokra mért légicsapást az övezetben.

Eközben több ezren tüntettek vasárnap Washington jakartai nagykövetségénél, tiltakozva Donald Trump amerikai elnök döntése ellen. Az indonéziai média a rendőrség becslésére hivatkozva közölte, hogy mintegy hatezren vettek részt a demonstráción. Többségük hagyományos muzulmán viseletbe öltözve érkezett a tüntetésre, egyesek indonéz és palesztin zászlókat lengettek, mások Palesztina felszabadítását és függetlenné válását követelő plakátokat tartottak a magasba.