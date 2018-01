Rengeteg csapadék hullott Párizsban, ennek hatására a Szajna kilépett a medréből. Az árvíz miatt több metróállomást is lezártak, és több olyan turisztikai látványosságot sem lehet megközelíteni, mint a Notre-Dame vagy a Musée d’Orsay.

A képgaléria megtekintése 11 fotó Árvíz Párizsban Fotó: AFP





















A folyó vízszintje már az 5 métert is meghaladta, szombatra pedig a 6,2 métert is elérheti – emiatt a hidak alatt már képtelenség hajóval közlekedni. A francia fővárosban egyébként is sok gondot okoznak a patkányok, az esős időjárás pedig csak fokozhatja ezt a problémát – írja a BBC.

hirdetés

hirdetés