Asztana: néhol őrült sorok vannak, a magyar pavilonnál csak szunyókálnak

Hétvégén ugyan duplájába, nyolcezer tengébe (körülbelül 6600 forintba) kerül a belépő Asztanában a jövő energiáiról szóló világkiállításra, mégis nagy a tömeg. Az egyes nemzeti pavilonoknál változó az érdeklődés – van, ahol fél órát is sorban kell állni, másutt egyszerűen be lehet sétálni. A magyar sajnos az utóbbiak köze tartozik, egyáltalán nincs sor. Ottjártunkkor azt láttuk, néhányan a délutáni szunyókálásra ültek be a csendes magyar pavilonba, amelynek létrehozására és üzemeltetésére a magyar kormány 1 milliárd 122 millió forintot költött.

A kazah pavilonba való bejutásra – amely az expó közepén egy hatalmas gömb alakú épület belső szintjein van – legalább egy órát kell sorban állni a tűző napon, harminc fokos melegben. A világkiállítás egy hónapja nyílt meg és szeptember tizedikén zárul.

Mint azt korábban megírtuk, a nagy ráfordítás ellenére az expón magyar–kazah üzlet aligha köttetik.