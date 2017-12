Áttörés huszonkét év után: Macedónia végre új nevet kaphat

Befejeződhet egy régi vita Macedóniával kapcsolatban. Eddig ha a nemzetközi konferenciákon Macedónia nevet emlegette valaki, akkor a jelenlévők közül biztosan volt olyan, aki a görög követség tagjaként rögtön sérelmezte a megnevezést. Helyette javaslatként a FYROM hangzott el, mely a Former Yugoslav Republic of Macedonia rövidítése, magyarul Macedón Volt Jugoszláv Köztársaság. Ez tehát Athén hivatalos politikája. A fő probléma azonban nem ez, hanem hogy Macedónia a NATO-nak a görög vétó miatt nem tagja, illetve a Macedónia–EU csatlakozási tárgyalásokat is a görög vétó gátolja.

Görög részről sértő a Macedónia megnevezés, hiszen az ő szemszögükből Macedónia – pontosabban Makedónia – hazájuk északi részének a neve, ezért a hasonló nevet használó szomszédos ország neve Görögország integritására nézve veszélyeztető körülmény. A diplomáciai csatározás huszonkét éve után az látszik, hogy az ENSZ közbenjárásával létrejött egy kompromisszumos megoldás. Az Új-Macedónia új név bejelentésére jövő tavasszal kerülhet sor.

A vita lezárása jelentős lépés az új, baloldali macedón kormány számára. Ezt elősegíthette Zoran Zaev miniszterelnök hozzáállása, miszerint kompromisszumkészebb a témában, mint elődje. Hároméves szünet után a macedón küldöttség taktikája volt az új név fölvetése, mely azért is volt nyerésre esélyes, mert a görögök ezt már korábban kezdeményezték. Az ezt megelőző huszonkét év során számos névjavaslat fölmerült, ám közülük mindegyikkel problémája volt valamelyik félnek.

A macedónok ragaszkodtak az új névben a macedón szóhoz, ami jelentősen korlátozta a lehetőségeket, hiszen így már nem lehetett sem Szkopjei Köztársaság, sem Vardari Köztársaság a főváros, illetve az ország legnagyobb folyójának nevét alapul véve. A Szláv-Macedónia nevet pedig a 25-30 százaléknyi albán kisebbség kifogásolta.

Az Észak-Macedónia név Bulgária számára volt elfogadhatatlan, mivel Észak-Macedónia szerintük Délnyugat-Bulgáriát jelenti. Jelentős változás történhet a név elfogadásával, mivel Új-Macedónia így akár jövőre NATO-tag lehet, nem beszélve EU-csatlakozás lehetőségéről. Eközben javulhatnak a görög–macedón, valamint a bolgár–macedón kapcsolatok is.

A megnevezés nekünk, magyaroknak is érdekes, mert a többi nyelvvel ellentétben megkülönböztetjük a makedónokat és a macedónokat. A makedónok ugyanis Nagy Sándor Makedóniájának hajdani lakói, valamint a mai Görögország északi, Makedónia nevű tartományában élők.

Ellenben a macedónok szlávok. A 20. századi balkáni háborúk lezárása után Jugoszláviában alakítottak önálló tagállamot, majd Jugoszlávia szétesésével 1991-ben függetlenedtek.