Ausztria az EU Bíróságához fordulna a Paks II. miatt

Christian Kern az Európai Unió Bíróságához fordulna a paksi beruházás miatt. Az osztrák kancellár pénteken adott ki közleményt arról: vizsgálják a lehetőséget, hogy keresetet nyújtsanak be az Európai Unió Bíróságához, miután az Európai Bizottság úgy döntött: megengedhető, hogy a magyar állam finanszírozza az atomerőmű bővítését.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kern a közleményben elutasítja az atomerőmű bővítésének ötletét, nem csak biztonsági okból, hanem azért is, mert „energiapolitikai és gazdasági szempontból sincs értelme” a beruházásnak, és szerinte az Európai Bizottság is arra jutott, hogy Paks2 megépítése jelentős magyar állami támogatás nélkül nem lehetne gazdaságilag kifizetődő.

Az Európai Bizottság döntése még nem jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában. A kihirdetéstől számítva két hónapja van Ausztriának, ha meg akarja támadni a döntést. Ausztria tiltott állami támogatás miatt fordulhat a bírósághoz.

Ausztria nem először fejezi ki az ellenérzéseit a paksi projekttel kapcsolatban, a bírósághoz fordulás ötlete is felmerült korábban. Áprilisban a Der Standard osztrák napilap rá is kérdezett erre a paksi bővítés kormánybiztosánál, Aszódi Attilánál, aki az interjúban azt mondta: véleményük szerint Ausztria nem fog sikerrel járni, és remélik, a szomszédos ország elfogadja, hogy Magyarország maga dönt arról, miből fedezi energiaszükségletét. Szerinte az Európai Bizottság alaposan megvizsgálta Paks2-t, mielőtt zöld utat adott a projektnek.

Egy környezetvédelmi szervezet, a GLOBAL 2000 rögtön üdvözölte az osztrák kancellár döntését, szerintük túlárazott és elavult technológiáról van szó.

A kancellár közleménye arra is kitér, hogy Ausztria az atomenergia felhasználása ellen lép fel évtizedek óta, különösen a határához közeli erőművek építése és üzemeltetése ellen. Keresetet nyújtottak be az angliai Hinkley Point atomerőmű építése ellen is, és továbbra is mindent megtesznek a hasonlóan „magas kockázatú és gazdaságtalan energiaelőállítás visszaszorításáért”