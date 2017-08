Autó hajtott egy pizzériába Párizs mellett, egy kislány meghalt

Autóval hajtott egy férfi egy Step-Sorts-i pizzéria teraszhelyiségére hétfőn este, több embert is elütve a Párizs melletti városkában: a tömeges gázolásban egy 8 éves lány életét vesztette, és legalább nyolcan megsebesültek.

A rendőrség elfogta az autót vezető 39 éves férfit, írja a BBC a BFMTV csatorna beszámolójára hivatkozva.

A BMW-t vezető sofőr a rendőröknek állítólag azt mondta, hogy öngyilkos akart lenni, és fegyvereket is találtak autójában. A hatóságok ugyanakkor még nem beszélnek terrortámadásról. A meaux-i ügyészség szerint a gázolás egyértelműen szándékos akció volt, de ők sem találtak kapcsolatot a terrorizmussal - a sofőr pedig büntetlen előéletű volt-

Az autós merényletek ugyanakkor az Iszlám Állam bevett megtorló eszközének számítanak: tavaly júniusban a nizzai Promenade des Anglais sétányon 84 embert gázolt halálra egy kamionos merénylő. Később decemberben 12 embert ölt meg, és több mint 50 személyt megsebesített a berlini karácsonyi vásár látogatói közé hajtó Anis Amri.

Az autós merényletek idén is folytatódtak, júniusban Londonban hét embert gyilkolt meg egy fehér furgonnal gázoló terrorista csapat, akik több áldozatot meg is késeltek. Múlt héten pedig Párizsban gázolt el egy csapat katonát egy autós, hatot meg is sebesítve közülük. A támadót lelőtték, amikor egy autópályán próbált egérutat nyerni a hatóságok elől.