Az AfD ledönt majd pár tabut

A CDU–CSU látványos gyengülése részben annak következménye, hogy a mostani választásokon két párttal több lett a német parlamentben, így emiatt eleve többfelé oszlik a szavazatok száma, másrészt a szavazók az elégedetlenségüket is kifejezték a protestmagatartással – mondta lapunk megkeresésére Kiszelly Zoltán. A politológus reakciója az első exit pollokra az volt, hogy Merkel rengeteg szavazót vesztett azzal, hogy túlságosan balra vitte a pártot. Így ugyanis azok a szavazók, akik a jobboldali eszmékkel szimpatizálnak, lassacskán elpártoltak tőle, nagyjából egymillió szavazója az Alternatíva Németországnak pártban találta meg az általuk keresett ideológiákat.

A szakértő szerint a másik ok, ami miatt ez a jelentős tömeg az AfD fele húz, egy folyamat következménye, amely már jó ideje elindult Németországban: az elszegényedésé. „Igen, bármily hihetetlen is nekünk, magyaroknak, a németek nagy része fél, hogy elindulnak a lejtőn, ha Merkel marad továbbra is az ország élén” – értékelt Kiszelly Zoltán. A politológus arra számít, hogy az AfD várhatóan jóval hangosabbá teszi majd a német parlamentet, és olyan témákkal szembesítik majd a kormányon lévőket, amelyekről azok valamilyen okból nem szeretnének beszélni, várhatóan provokáló, tabudöntögető stílusban.

„Az egyik ütközéspont az eurózóna jövője lesz majd, hiszen Macron már kedden követelni fogja a közös költségvetést. A Szabad Demokrata Párt és az Alternatíva Németországnak viszont feltételek nélkül biztosan nem megy majd bele Macron ajánlatába, a francia elnök pedig valószínűleg nem találja majd kedvezőnek a német ellenzéki pártok kikötéseit” – vázolta az új parlamentre váró első problémákat. Arra is figyelmeztetett, hogy a másik ügy, amelyben az AfD biztosan hallatja majd a hangját, a migránskérdés lesz, hiszen a családegyesítési törvény miatt márciusban újabb tömegek érkezhetnek majd Németországba.

„Ami pedig a Jamaika-koalíciót illeti, várhatóan elhúzódnak majd az erre vonatkozó tárgyalások, hiszen a Zöldek és a Keresztényszociális Unió között lévő elég nagy ideológiai távolságot valamilyen formában át kell majd hidalniuk, hogy a szövetség működőképes legyen” – összegzett Kiszelly Zoltán.