Az amerikaiaknak tetszik a kirekesztő ukrán törvény

Gratulálunk Ukrajnának az oktatási reform továbblendítéséhez. A fiatalokba való befektetés a kulcs a jövőhöz.

Ezt írta ki hivatalos Twitter-oldalára a kijevi amerikai nagykövetség még vasárnap délelőtt – szúrta ki az Unian hírügynökség. Annak a törvénynek az elfogadása kapcsán, amely ellen gyakorlatilag az összes magyar párt felszólalt az utóbbi napokban, és amely miatt még az ukrán nagykövetet is berendelték a magyar külügyminisztériumba, sőt még tüntetést is szerveztek Budapestre. A szeptember 5-én megszavazott jogszabály ugyanis kimondja: hároméves átmeneti idő után a nemzetiségi kisebbségek – vagyis a határon túli magyarság is – csak az óvodában, illetve az elemi iskolában (1–4. évfolyam) tanulhatnának az anyanyelvükön, később ukránul lenne kötelező folytatni tanulmányaikat.

Congrats to Ukraine on moving forward w education reform--investing in youth Key 4 future — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2017. szeptember 10.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján közölte: a magyar kormány szégyenteljesnek és gyalázatosnak tartja a törvényt. Mint mondta, a helyzetet ismertető és intézkedést sürgető levéllel fordul hétfőn az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet főtitkárához, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosához és soros elnökéhez. Intézkedést sürget az ENSZ emberi jogi főbiztosánál, az Európa Tanács főtitkáránál, valamint az unió szomszédságpolitikáért és csatlakozási tárgyalásokért felelős biztosánál is. Hozzátette: minden nemzetközi intézményt fel kell használni ahhoz, hogy a törvény ne léphessen életbe. – Ukrajna hátba szúrta Magyarországot, nem tudjuk máshogy értelmezni a helyzetet – szögezte le Szijjártó Péter. Szerinte van „némi cinizmus” abban, hogy az ügyben éppen a vízummentességre és a társulási megállapodásra vonatkozó döntés után határoztak. Az elmúlt több mint fél évben minden egyes magyar–ukrán kétoldalú tárgyalás fő napirendi pontja az ukrajnai törvénymódosítások voltak, jelentette ki.

A külügyi tárca azt már korábban jelezte: utasításba adta, hogy a magyar diplomácia semmilyen nemzetközi szervezetben nem támogathat egyetlen ukrán kezdeményezést sem, és Magyarország nem támogat semmilyen Ukrajna számára fontos döntést.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Megszólalt lapunknak Navracsics Tibor egyebek mellett kultúráért és ifjúságért felelős uniós biztos is, aki rámutatott: az anyanyelven tanulás az EU által is elismert emberi jog. Persze az Egyesült Államok nem része az Európai Uniónak, így nem muszáj ilyesmire érzékenynek lennie. Bár ettől még lehetne.

Eközben hazánkon kívül Románia és Lengyelország is felemelte szavát az ukrajnai intézkedés ellen.

hirdetés

hirdetés