Az ausztrál környezetvédelmi minisztert azzal vádolják, hogy magyar

Azzal vádolják Ausztráliában Josh Frydenberg környezetvédelmi és energetikai minisztert, hogy magyar állampolgársága is van – derül ki a Guardian cikkéből. A politikus, aki 2010 óta tagja a parlamentnek, hevesen tiltakozik, nem véletlenül: az ottani szabályozás nem teszi lehetővé, hogy kettős állampolgár politikai tisztséget töltsön be. Ráadásul ha Frydenbergnek mennie kell, Malcolm Turnbull kormányának csekély többsége is veszélybe kerül.

A médiában több dokumentumot is nyilvánosságra hoztak, melyek alapján azt állítják, hogy Frydenberg magyar származású édesanyja, aki 1943-ban született, magyar állampolgár volt, amikor hétéves korában szüleivel Ausztráliába érkezett. Arra hivatkoznak, hogy a magyar törvények alapján mindenki, aki 1941 és 1945 között született az országban, automatikusan magyar állampolgár.

A miniszter azonban azt állítja: „abszurd” a feltételezés, hogy kettős állampolgár lenne, mivel családja a második világháború után hontalanként érkezett Ausztráliába. „Ez egy alaptalan állítás” – szögezte le a politikus. Frydenberg azt mondta, ahhoz, hogy magyar állampolgársága legyen, egy formális és hosszas eljárást kellene kezdeményeznie. Ilyen kérelmet azonban sem ő, sem pedig a nevében más nem indított.

Egyébként valóban elérhető egy dokumentum, melyet Frydenberg édesanyja és szülei Ausztráliába érkezésekor állítottak ki és melyben magyarként szerepelnek. Ám egy másik iratban már hontalanként vannak feltüntetve, és a miniszter szerint ez tekinthető hivatalosnak.

Mathias Cormann pénzügyminiszter szerint nevetségessé vált a kettős állampolgársággal kapcsolatban kialakult helyzet, és a politikusokat már bizonyíték nélkül vádolják. Az országban egyébként sokan idejétmúltnak tartják azt az alkotmányos szabályt, hogy kettős állampolgár nem lehet tagja a parlamentnek, hiszen az ország lakosságának majdnem fele első vagy második generációs bevándorló, és sokuknak van kettős állampolgársága.

Nem egyedülálló eset

Október végén Barnaby Joyce miniszterelnök-helyettest, parlamenti képviselőt fosztotta meg tisztségeitől az ausztrál felsőbíróság, amiért tavalyi megválasztása idején kettős állampolgár volt. A kormány hiába érvelt azzal, hogy amikor Barnaby Joyce-t megválasztották, nem tudott arról, hogy származása miatt új-zélandi állampolgár is. A kormányfőhelyettes augusztusban lemondott külföldi állampolgárságáról, és képviselői helyéért időközi választást írnak ki december 2-ára, amelyen ő is indul.

A felsőbíróság egyébként hét politikus állampolgárságát vizsgálta meg, közülük öt származás vagy születés alapján kettős állampolgárnak bizonyult, kettőről pedig bebizonyosodott, hogy nem az. A kizárt szenátorok helyére nem kell választást kiírni, mert pártlistán jutottak be a felsőházba, helyüket a listán utánuk következő jelölt tölti be.