Az ENSZ a világ összes kikötőjéből kitiltott négy teherhajót

Kitiltottak négy teherhajót a világ összes kikötőjéből, mivel megsérthették az Észak-Koreával szembeni ENSZ-szankciókat – ezt Hugh Griffiths, a büntető intézkedések betartását felügyelő szakértői bizottság koordinátora jelentette be helyi idő szerint hétfőn. Kiemelte az október 5-ei döntéssel kapcsolatban, hogy ilyen még nem fordult elő az ENSZ történetében. Egy névtelenséget kérő forrás szerint a hajók szenet, vasat és halat szállítottak vagy szállítanak éppen most is Észak-Koreából, ezt kifejezetten tiltják a kommunista rezsimmel szemben bevezetett szankciókkal – írja az MTI.

Griffiths nem nevezte meg az érintett négy hajót, ugyanakkor egy név nélkül nyilatkozó forrás szerint a Comore-szigeteki zászló alatt hajózó Petrel 8, a Szent Kitts és Nevis lobogójával jelzett Hao Fan 6 és az észak-koreai zászló alatt hajózó Tong San 2 és a Jie Shun nevű hajókról van szó. Az ENSZ legutóbb szeptemberben fogadott el újabb szankciókat Észak-Korea ellen, miután Phenjan a múlt hónap elején végrehajtotta hatodik, minden eddiginél nagyobb kísérleti atomrobbantását.