Az ENSZ szerepének erősítése mellett állt ki az új német külügyminiszter

A világszervezet szerepének erősítése mellett foglalt állást szerdán New Yorkban a világszervezetben tett bemutatkozó látogatásán Heiko Maas új német külügyminiszter – írja az MTI.

Maas szerint az ENSZ szerepének erősítésére van szükség olyan időkben, amikor – mint fogalmazott – egyre gyakoribbakká válnak a nemzeti külön utak.

„Olyan időkben élünk, amikor nagyobb igény van az ENSZ-re, s nem kevesebb, mint az egyesek gondolják” – hangsúlyozta Maas. A német szociáldemokrata politikus ezzel kapcsolatban utalt Donald Trump amerikai elnökre, aki kritikusan tekint a 193 tagállammal rendelkező világszervezet tevékenységére.

A dpa német hírügynökség szerint Maas New Yorkban mindenekelőtt támogatást kíván szerezni ahhoz, hogy Németország 2019/2020-ban ismét az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja lehessen.

„Vállaljuk a felelősséget, és a jövőben is vállalni akarjuk” – emelte ki Maas utalva arra: António Guterres ENSZ-főtitkár előtt kifejezésre juttatta Németország készségét arra, hogy „felelősséget vállaljon minden olyan kérdésben, amely a világszervezet napirendjén szerepel”. Emlékeztetett: Németország az ENSZ második legnagyobb befizetője, illetve fontos szerepe van a békemissziókban is, amelyekhez csapatokkal járul hozzá. Hozzátette: Németország a BT-ben „a hamis hírek korában is józan ésszel akar majd eljárni”.

Ismeretes , a magyar kormány viszonylag új plakátai azt hirdetik, „Magyarország dönt, nem az ENSZ”. Még február elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy nyilatkozott, „az ENSZ globális migrációs csomagjának terve kísértetiesen hasonlít a Soros-tervre”.

A világszervezet tárgyalás alatt lévő menekültügyi egyezményét ugyanis a magyar kormány úgy értelmezi, hogy eltörölnék a határokat és szabaddá tennék a migrációt. Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter még azt is belengette, hogy Magyarország – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – kilép az egyezmény tárgyalásából, ha az első tervezet nem olyan lesz, mint szeretnék. Ez végül nem történt meg, sőt, tizenkét pontos javaslatcsomag készült a tervezethez.