Az időjárás és a választók is Trumpék ellen vannak

Demokrata párti győzelem New Jerseyben, Virginiában, New Yorkban, ítéletidő a két Korea határán, épp ott, ahová az amerikai elnök menni akart.

Demokrata párti győzelem született a kedden tartott kormányzóválasztáson New Jerseyben és Virginiában. Az előrejelzéseknek megfelelően újraválasztották New York demokrata párti polgármesterét is. Virginiában 53:45 arányban Ralph Northam eddigi kormányzóhelyettest választották meg a republikánus volt pártelnök és George W. Bush kormányának volt tanácsadója, Ed Gillespie ellenében. New Jerseyben a 60 éves milliomos bankár és volt németországi nagykövet, Phil Murphy lesz a kormányzó, aki az eddigi kormányzóhelyettest, a republikánus Kim Guadagnót győzte le. A demokrata párti jelölt a választók 53 százalékának bizalmát szerezte meg, míg republikánus vetélytársa a voksok 44 százalékával maradt alul.

Mindkét kormányzóválasztást óriási figyelem övezte, elemzők ugyanis az eredményt a Trump-kormány eddigi tevékenysége megítéléseként értékelik.

A kampány fő témája Virginiában az egészségbiztosítás helyzetének gondjai, az illegális bevándorlás, a bűnözés és a konföderációs szobrok körüli viták voltak, míg New Jerseyben elsősorban a helyi kormányzat korrupciós ügyei és a magas helyi adók kerültek előtérbe.

Az eredmények láttán pedig a Dél-Koreában tartózkodó elnök Twitter-bejegyzésben közölte: a virginiai jelölt, Ed Gillespie keményen dolgozott, de nem tette teljesen magáévá az ő politikáját. „A gazdaság rekordnagyságú számaival mi továbbra is győzni fogunk, még nagyobb arányban, mint eddig" – írta a republikánus jelöltek veresége után Trump.

Trump soros ellensége: Észak-Korea Donald Trump amerikai elnök váratlan látogatást akart tenni kedden a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetben, de útját az utolsó pillanatban le kellett mondani a rossz időjárási körülmények miatt - idézték hírügynökségek szerdán a dél-koreai és az amerikai elnöki hivatal illetékeseit. Az amerikai elnököt és kíséretében lévő újságírókat szállító, öt helikopterből álló légikonvoj elindult az övezetbe a Szöulban lévő Jongszan amerikai támaszpontról, de a rossz látási viszonyok miatt a pilóták nem látták egymás gépeit, nem kockáztatták meg a leszállást, és visszatértek a bázisra. Trump körülbelül egy órán át várt arra páncélozott limuzinjában, hogy tisztuljon az ég, de az időjárás csak tovább romlott, így le kellett mondania meglepetésszerű útját. Beszédet így is mondott, mégpedig a dél-koreai parlamentben, ahol Észak elszigetelését követelte a világ minden országától, így Kínától és Oroszországtól is. Phenjant azzal fenyegette meg Trump, hogy meg fogja védeni magát a civilizált világ, ha szükség lesz rá a nukleáris veszély miatt. Trump Japánból ment Koreába, ahonnan Pekingbe (Kína) megy tovább, majd Vietnamba és a Fülöp-szigetekre megy, mindenhol Észak-Koreáról fog beszélni.

A Demokrata Párt számára a tavaly novemberi elnökválasztás óta ez volt az első sikeres politikai megméretés, ugyanis az idén megtartott négy kongresszusi pótválasztás mindegyikét elvesztették.

New Yorkban újraválasztották Bill de Blasio demokrata párti polgármestert, és a bostoni demokrata párti polgármester, Marty Walsh is elnyerte a választók bizalmát egy második ciklusra. Polgármestert választottak még Detroitban, Seattle-ben, az észak-karolinai Charlotte városában, valamint a georgiai Atlantában.