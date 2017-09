Hivatalos: az iraki kurdok csaknem 93 százaléka szavazott a függetlenségre

Az iraki kurd szavazók elsöprő többsége, a résztvevők 92,73 százaléka igennel voksolt arra, hogy Kurdisztán régió és körülötte a kurdok lakta térségek független állammá alakuljanak – írja az Independent. A hivatalos eredményeket szerdán este közölték. A választási részvétel 72,16 százalékos volt.

Az előzetes hírek alapján már korábban tudni lehetett, hogy a szavazók több mint 90 százaléka igennel voksolt. A referendumot az iraki kormány, valamint Törökország, Irán és Szíria éles tiltakozása ellenére rendezték meg.

Mi is beszámoltunk arról, hogy szerdán az iraki parlament felhatalmazást adott a kormányfőnek arra, hogy küldjön katonákat a vitatott hovatartozású, jelenleg kurd irányítás alatt álló, kőolajban gazdag Kirkuk térségébe, és vegye át az ellenőrzést az olajmezők felett. Az iraki törvényhozók továbbá azt is követelték, hogy zárják be az autonóm kurd régió fővárosában, Erbílben működő külképviseleteket és konzulátusokat. Haider al-Abadi iraki miniszterelnök pedig azt követelte a kurd hatóságoktól, hogy nyilvánítsák semmissé a Kurdisztán függetlenségéről rendezett népszavazás eredményét.