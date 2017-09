Az Iszlám Államnak tízezernyi hamis útlevele van

Több mint 11 ezer szíriai útlevéllel rendelkezik az Iszlám Állam – írja a Bild am Sonntag vasárnapi német lap a szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) adataira hivatkozva.

A BKA szerint az iszlám terrorszervezet 11 100 úgynevezett igazi hamis szíriai útlevéllel rendelkezik. Az elnevezés onnan származik, hogy az Iszlám Állam (IÁ) Szíriában eredeti, de kitöltetlen útleveleket zsákmányolt, amelyeket hamis személyazonosító adatokkal töltöttek ki, a dokumentumok így egyszerre eredetiek és hamisak. Érvénytelenek is, mert a szíriai hatóságok nem vették nyilvántartásba őket.

Az adatok szerint más szervezetek is hozzájutottak igazi hamis szíriai útlevelekhez, az IÁ-nál lévő dokumentumokkal együtt 18 002 ilyen okmányról lehet tudni. Sorszámukat hírszerzési forrásból ismerik, és betáplálták őket az úgynevezett schengeni információs rendszerbe (SIS), hogy kiszűrjék használóikat. A Bild am Sonntag felidézte: hogy az IÁ 2015-ös párizsi merényleteinek elkövetői között is voltak, akik ilyen útlevéllel érkeztek Európába. Egy szakértőt idézve hozzátették: kézenfekvő, hogy az IÁ terrorcselekmény elkövetésével bízza meg azokat az embereket, akiket hamisított útlevéllel lát el.

A német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) tavaly 81 301 útlevelet vizsgáltatott meg gyanús jelek miatt, és 8625 hamisat szűrt ki. Arról nincsenek adatok, hogy mennyi útlevél tartozott az IÁ-hoz került szíriai útlevelek közé. A Bild am Sonntag egy rendőrségi forrása elmondta, hogy jelentős számban találnak ilyen útleveleket. Ezekben az esetekben a BAMF értesíti a szövetségi rendőrséget és az illetékes tartományi rendőrséget, az útlevél használóját pedig első lépésként előállítják és kihallgatják.