Az Iszlám Államot éltette búcsúüzenetében a New York-i merénylő

Arabul írt üzenetet, és hetekig tervezte tettét az a férfi, aki kedden New Yorkban kisteherautóval nyolc embert halálra gázolt, 11-nek pedig súlyos sérüléseket okozott. Utóbbiak közül négy állapota szerdán még mindig válságos volt, bár stabil – közölte szerdai sajtótájékoztatóján John Miller, a New York-i rendőrség helyettes vezetője. Elmondta, hogy a merénylő, a 29 éves üzbég származású férfi, Sayfullo Saipov üzenetében az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezetet éltette. Mint írta: az Iszlám Állam örökké létezni fog.

Bill De Blasio, a város polgármestere pedig arról beszélt szerdai sajtótájékoztatóján, hogy a hatóságok ismeretei szerint New Yorkot nem fenyegeti terrorveszély. „Nem hagyjuk, hogy a terroristák valaha is győzelmet arathassanak. Nem szabad megengedni, hogy vallási alapon különböztessenek meg embereket, egy egész vallás híveit, képviselőit figyeljék meg, ellenőrizzék” – mondta De Blasio. A külföldi halálos áldozatokról szólva – akik Németországból, Argentínából, Belgiumból érkezett turisták voltak – a polgármester leszögezte: „mindörökre New York polgárai” maradnak.

A nyomozást irányító Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tisztségviselője, Bill Sweeney hangsúlyozta, hogy a nyomozás egész éjjel, megállás nélkül tartott. Kiderült, hogy Sayfullo Saipov a New Jerseyben lévő Passaicban bérelt autót, amelyben fegyvereket és késeket találtak.

Andrew Cuomo New York állam kormányzója a sajtóértekezleten kifogásolta Donald Trumpnak a vízumlottót kártékonynak minősítő Twitter-bejegyzését. Az üzbég származású elkövető ugyanis hét évvel ezelőtt vízumlottóval érkezett az Egyesült Államokba. Cuomo kormányzó szerint az elnök mikroblog-bejegyzése „nem segített”. Mint fogalmazott: most az összefogás és az együttérzés ideje van. „A merénylet átpolitizálása a terroristákat segíti” – szögezte le a kormányzó. Cuomo bejelentette, hogy a hétvégi New York-i maratont a terrormerénylet ellenére megtartják.

Az elnök nem csak Twitteren ostorozta a vízumlottót, hanem a kormányülés kezdetén övid nyilatkozatot is tett, amelyben bejelentette, hogy azonnali egyeztetéseket kezd a kongresszussal a program beszüntetéséről. „A diverzitás jól hangzik, de nem jó dolog” - mondta az elnök, és közölte: „érdemek szerinti” bevándorlási programot akar.

„Megváltoztatjuk a bevándorláspolitikát, véget vetünk a láncbevándorlásnak” - fogalmazott, utalva arra a láncbevándorlásnak nevezett gyakorlatra, amely szerint a vízumlottóval vagy másként az Egyesült Államokba érkezők több embert hívnak maguk után. "Erőre és határozottságra van szükségünk" - nyilatkozta az elnök. Hozzátette: a terroristák folyamatosan tesztelik az Egyesült Államokat, ezért "keményebbeknek, okosabbaknak és politkailag sokkal kevésbé korrektnek kell lennünk".

Ez szerinte nemcsak az Egyesült Államokra érvényes, hanem más országokra is, amelyek hasonló gondokkal küzdenek. Megígérte, hogy az amerikai kormány minden szükséges intézkedést meghoz az amerikai nemzet védelmében. Leszögezte: gyors, az eddiginél jóval gyorsabb igazságszolgáltatásra van szükség. Az elnök megjegyezte: fontolgatja, hogy a New York-i terrortámadás elkövetőjét a guantánamói fogolytáborba küldi.

Sayfullo Saipov egy „megrontott, hitvány alak, aki kapcsolatban állt az Iszlám Állammal, és az Egyesült Államokban radikalizálódott” – ezt szintén Andrew Cuomo mondta szerdán, a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva. Hozzátette: a merénylő „a magányos farkas modellje”.

Az amerikai hatóságok adatai szerint a merénylő az Egyesült Államokba érkezése után kezdett el informálódni az Iszlám Államról és az radikális iszlamizmusról – mondta a belügyi szervektől kapott tájékoztatása alapján, de más részleteket nem közölt a jelenleg is folyó nyomozásról.

Saipov, aki az elmúlt hat hónapban az Uber sofőrjeként dolgozott, 2013 márciusában feleségül vett egy üzbég nőt. Házassági anyakönyvi kivonatuk szerint mindketten taskenti születésűek. Ohio államban a férfi bejegyeztetett két vállalkozást is, az egyiket 2011-ben, a másikat 2013-ban teherautósofőrként, gépkocsivezetői engedélyét Florida államba állították ki – az amerikai közlekedési minisztérium adatbázisa szerint.

Az Uber, amely együttműködik a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) a merénylet nyomozásában, közölte, a társaság megvizsgálta Saipov tevékenységét a cégnél, és egyetlen olyan panaszt sem talált az utasoktól, amely a sofőr biztonságosságára utalt volna. A férfi átment a cég ellenőrzési mechanizmusán, mintegy 1400 alkalommal szállított utast.

Volt azonban számos közlekedési kihágása. 2016 áprilisában letartóztatási parancsot adtak ki ellene, mert nem jelent meg azon a bírósági meghallgatáson, amelyen a teherautójának hibás fékjei miatt történt balesetet tárgyalták. Az ügyet végül pénzbüntetéssel megúszta.

A férfi egy ismerőse, akinél korábban lakott, a The Cincinnati Enquirer napilapnak elmondta, hogy a férfi mindig dolgozott. Nem járt társaságokba, mindig hazament pihenni, majd ismét munkába ment. „Saipov spontán módon lett vallásos. Az Egyesült Államokban kezdte tanulmányozni az iszlámot, mivel azt nehezen tehette meg hazájában Üzbegisztánban, ahol szigorú ellenőrzés alatt áll az iszlám tanulmányozása” – mondta el a Reuters brit hírügynökség tudósítójának az Ohio államban lévő Stow város üzbég közösségének egy tagja, Mirrakhmat Muminov, aki jól ismerte a férfit, és többször beszélt vele az elmúlt hónapokban.

A két-három éve Stow-ban élt férfiról Muminov elmondta, hogy nehezen illeszkedett be az Egyesült Államokban, kevés barátja volt, rossz kommunikációs képességekkel bírt, és az angolja is rossz volt. „Visszahúzódó volt, ideges, néha agresszív. Ezért magányos volt, és a saját világában élt. Nem volt népszerű” – tette hozzá. Muminov úgy tudja, hogy néhány hónappal ezelőtt született meg Saipov harmadik fia.

Ismeretes, nyolcan meghaltak és tizenegyen megsérültek, amikor egy kisteherautó biciklisek közé hajtott New York Manhattan városrészében helyi idő szerint kedd délután. A gázolást követően Sayfullo Saipov két fegyvernek látszó tárggyal kiszállt az autóból, és szemtanúk szerint lövést is leadott, miközben azt kiáltotta: Allah akbar. A rendőrség rálőtt a támadóra, majd őrizetbe vette. A férfit hasán találták el a rendőrök, sérülései miatt kórházba szállították.