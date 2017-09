Az orosz és ukrán elit tagjai vásárolhattak ciprusi állampolgárságot

A The Guardian című baloldali brit napilap hétfőn ismertetett értesülése szerint Ciprus az elmúlt években több száz külföldinek, köztük "szupergazdag orosz oligarcháknak és az ukrán elit tagjainak" adott nagy értékű befektetések ellenében állampolgárságot, amellyel az unión belül szabad mozgást biztosító EU-útlevél is jár.

A lap által látott dokumentumok szerint Ciprus 2013 óta több mint 4 milliárd euró bevételhez jutott ebből a forrásból, és csak tavaly négyszáznál több ciprusi útlevelet állított ki fizető külföldi kérvényezőknek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A The Guardian szerint korábban ciprusi állampolgárságot kapott Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik közeli rokona is, akit korrupciógyanús ügyletek miatt az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókkal sújtott, bár ő nem a jelenlegi rendszer alapján jutott állampolgársághoz, amelytől a szíriai háború kitörése után meg is fosztották.

A brit lap szerint azonban a mostani „vásárlók" között sok az orosz üzletember és politikus is.

A ciprusi pénzügyminisztérium a The Guardian megkeresésére közölte, hogy a programot olyan tényleges befektetők számára dolgozták ki, akik Cipruson üzleti vállalkozást hoznak létre, és ehhez életvitelszerűen Cipruson tartózkodnak.

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy nem Ciprus az egyetlen EU-tagállam, amely vagyonos oroszoknak adott állampolgárságot, és nincs jele annak, hogy a kedvezményezettek bármilyen kihágást elkövettek volna.

A The Guardian ismertetése szerint a 2013-ban indult program alapján az kaphat ciprusi állampolgárságot, aki kétmillió eurót fektet be a helyi ingatlanpiacon, vagy 2,5 millió eurót a vállalati szektorban vagy a ciprusi állampapír-piacon. Nyelvismereti vagy tartózkodási megkötés nincs, csak annyi, hogy az állampolgárságban részesülőknek hétévente egyszer Ciprusra kell látogatniuk.