Az orosz külügyminiszter szerint véget ért a szíriai polgárháború

A mérsékelt szíriai ellenzék és a terroristák szétválasztásával, valamit a feszültségcsökkentési övezetek létrehozásával a közel-keleti országban gyakorlatilag véget ért a polgárháború – állította Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter, amikor szerdán a Moszkvához közeli Kubinkában fogadta libanoni hivatali partnerét, Jakub asz-Szarrafot.

„Szíriában sikerült egyeseket másoktól elkülönítve négy feszültségmentesítő övezetet létrehoznunk, és gyakorlatilag véget vetnünk a polgárháborúnak” – hangoztatta Sojgu, aki az Armija-2017 elnevezésű haditechnikai fórumon találkozott Szarraffal.

Az oroszok éppen a napokban mértek jelentős csapást az Iszlám Állam egyik hadoszlopára. Légierejük több száz terroristát, páncélozott járműveket, terepjárókat és lőszerszállító teherautókat bombázott le a szíriai Deir-ez-Zaur tartományban – ide szorultak vissza az utóbbi hetekben a dzsihadisták, akik sorozatos vereségeket szenvedtek az orosz és szíriai haderővel folytatott összecsapásokban.

Sojgu üzent a Nyugatnak is, szerinte a nyugati kormányoknak meg kell érteniük, hogy a terroristák nem vándorolhatnak „a végtelenségig” az egyik országból a másokba. Reményét fejezte ki, végre a Nyugat különbséget tesz majd a mérsékelt ellenzék és a terroristák között, és nem támogat majd válogatás nélkül mindenkit – írja az MTI.

Az orosz védelmi tárca vezetője az orosz–libanoni katonai együttműködésről is beszélt, rámutatva, hogy az arab ország „a lehetséges destabilizáció övezetében” fekszik, és méltatta a libanoni hadsereg iszlamista terrorszervezetekkel szembeni harcokban elért sikereit.

Szarraf azt hangoztatta, hogy Oroszországnak a Közel-Keletre történt visszatérése kedvezően hatott a térségre.

A visszatérés jele lehet az is, hogy a a Kreml Líbiában is egyre nagyobb befolyást szerez: korábban a CIA-nak is dolgozó tábornokot, Khalifa Haftart már a nagyhatalmak is tárgyalópartnernek tekintik, így ő lehet Líbia új erős embere.