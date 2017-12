Az utolsó pillanatban Trump is beszállt az alabamai küzdelembe

A legfrissebb felmérések alapján lehetetlen megjósolni, ki nyeri a keddi alabamai időközi szenátorválasztást, amelyet az elemzők és a politikusok is mérföldkőnek tekintenek: az egyik friss felmérés szerint a demokrata jelölt, Doug Jones korábbi szövetségi ügyész vezet 10 százalékponttal, a másik szerint viszont a republikánusok ultrakonzervatív jelöltje, Roy Moore volt főbíró 9 ponttal.

Alabamában 1990-ben választottak utoljára demokrata szenátort, a mély-déli állam stabil republikánus bázisnak számít, tavaly novemberben is több mint 60 százalékkal nyert Donald Trump. Most viszont lehet, hogy a Republikánus Párt elveszíti az időközi választást, amit Jeff Sessions igazságügy-miniszteri kinevezése miatt kellett kiírni. Moore-t ugyanis több nő is megvádolta, hogy zaklatta, illetve szexuális kapcsolatra kényszerítette őket korábban. A történtek idején a nők csak 14–18 évesek voltak.

A volt főbíró – akit kétszer is vallási fundamentalizmusa miatt távolítottak el Alabama legfelsőbb bíróságáról – tagadja a vádakat, de a népszerűségének sokat ártottak a vádak. A republikánus pártelit számára is kínossá vált a jelölt, de végül nem hátráltak ki mögüle, sőt, a Moore-kampányt igyekeztek egy, Trump elnökségéről szóló népszavazásként beállítani. Maga az elnök is ebben a szellemben állt ki a jelölt mellett. A Twitteren azt írta: szüksége van az alabamai szavazatokra, mert Jones, a demokrata jelölt mindent leszavazna, ami fontos az ország számára.