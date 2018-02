Balog Zoltán imareggelire megy Amerikába

Ahogy minden évben, idén is megrendezik az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban a nemzeti imareggeli elnevezésű eseményt – a hagyományoktól eltérően most nem február első csütörtökén, hanem a másodikon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A tavalyi rendezvényen részt vett egy kisebb magyar delegáció, amelyet Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter vezetett. Az akkori delegációnak tagja volt a washingtoni nagykövetség honlapja szerint Lukács Tamás, Vejkey Imre, Bebes István, Harmatta János és Teleki László – közülük ketten jelenleg is országgyűlési képviselők. A Magyar Nemzet információi szerint ezúttal is Balog Zoltán képviseli majd a magyar kormányt a csütörtöki rendezvényen – a miniszternek ez már a negyedik nemzeti imareggelije lesz. Úgy tudjuk, utána nem egyből utazik haza, ugyanis pénteken egy kiállítás kapcsán több amerikai magyart is Balog Zoltánnal való beszélgetésre invitáltak.

A tavalyi eseményen Balog igyekezett kihasználni a lehetőséget, hogy az amerikai politikai elit több szereplőjével tartózkodik egy teremben. Az akkor frissen kinevezett külügyminiszterrel, Rex Tillersonnal is beszélgetett. Balog az MTI-nek elmondta, kifejezte reményét, hogy változni fog az amerikai politika viszonya Magyarországhoz. A miniszter állítása szerint Tillerson azt válaszolta, ő is ezt szeretné – mégsem javult a két fél politikai viszonya annak ellenére, hogy a gazdasági kapcsolatok virágzanak.

Ugyanitt jelentette be tavaly Balog, hogy 2017 őszén hagyományteremtő céllal Első magyar nemzeti imareggelit szerveznek. Szeptemberben kiderült, a Szerencsejáték Zrt. harmincmillió forintot különített el a szervező D. C. Magyarországi Alapítvány számára, ugyanakkor információink szerint a „magyar kiadást” már minden különösebb hírverés nélkül bonyolították le, Vejkey Imre szervezésében. A magyar imareggeli ötlete kapcsán a hazai politikai szereplők nyilatkoztak lapunknak, itt olvashatja cikkünket:

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A politikai árokbetemetésre szánt, neve ellenére egész napos nemzeti imareggelire több mint száz ország 3500 vendége érkezik a politikai, üzleti és civil szférából Washingtonba, hogy együtt imádkozzon és egyeztessen a világ dolgairól. Idén meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök kihívója, Kszenyija Szobcsak elnökjelölt is, akit az „orosz Paris Hilton” névvel is szoktak illetni. A 36 éves tévés személyiség – aki gyakran vesz részt ellenzéki tüntetéseken – szóvivője a hír január végi megjelenésekor azt mondta, nem biztos, hogy Szobcsak ott tud lenni az eseményen, mert nagyon sűrű a napirendje.

Finnországot a külügyminiszter, Timo Soini képviseli az eseményen, Szerbiát pedig a miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter Ivica Dacic. Utóbbi jót beszélgethet majd a Szerbia által börtönbe juttatni kívánt koszovói miniszterelnökkel, Ramush Haradinajjal, aki megkapta a vízumot, így ott lehet az imareggelin.

Nem vesz majd részt az egész napos program vacsoráján a korábban nyitóbeszédet tartani szándékozó Mike Pence amerikai alelnök, mert a phjongcshangi téli olimpiára utazik – helyette a Super Bowl-győztes amerikaifocista, Carson Wentz beszél majd. A Nemzeti Imareggeli kezdetén mindig ketten szólalnak fel: Dwight D. Eisenhower óta az elnök, valamint egy meglepetésvendég – korábban Teréz anya, Bono és Tony Blair brit exminiszterelnök volt a meglepetés.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.08.