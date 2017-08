Barcelonai gázolás: folytatódik a hajsza, kiterjesztették Európában a keresést

A barcelonai gázolásos merénylet feltételezett, szökésben lévő elkövetője veszélyes bűnöző, fegyver lehet nála – közölte hétfőn a katalán rendőrség a Twitteren. A katalán kormány belügyekért felelős tagja pedig bejelentette sajtóértekezletén, hogy a barcelonai merényletnek van egy 15. halálos áldozata is.

A katalán rendőrség más európai országokra is kiterjesztette a kutatást a 22 éves, marokkói születésű Junesz Abujakub után, aki múlt csütörtökön Barcelona központjában a gyalogosok közé hajtó kisteherautót vezette feltehetőleg. A rendőrség most figyelmeztette az embereket, hogy a férfi veszélyes. A férfi magas, sötét bőre és sötét, rövid haja van, szakálla is lehet.

Junesz Abujakub AFP

Joaquim Form, belügyekért felelős kormánytag azt mondta a sajtónak hétfőn: leszúrva holtan találtak egy 34 éves férfit egy gépkocsiban, amelyet Abujakub elrabolt a barcelonai mészárlás után, és áthatolt vele egy rendőrségi ellenőrzőponton. Az autót Barcelona egyik külvárosában találták meg, tulajdonosa holtteste pedig a hátsó ülésen volt. A halott férfi esetét mindeddig nem hozták összefüggésbe a barcelonai vagy a cambrilsi terrortámadásokkal – írja az MTI.

A BBC beszámolója szerint hivatalosan is azonosították a gyanúsítottat. A helyszínen készült felvételek alapján Abujakub gyalogosan menekülhetett el a támadás után. A férfiról felvételeket is közzétett a rendőrség.

A nyomozás egy eltűnt imámra is összpontosít, akiről a hatóságok azt mondták, „erős jelek” utalnak arra, hogy meghalhatott a szerdai házrobbanásban. Abdelbak esz-Szatti volt az, aki radikalizálta a barcelonai és cambrilsi merényleteket elkövető terrorsejt fiataljait.

Vasárnap úttorlaszok sokaságát emelte a rendőrség Spanyolország északkeleti részén a feltételezett elkövető utáni hajtóvadászatban, a rendőrök Ripoll és Manlleu térségére összpontosítottak.

Csütörtök délután Barcelona központjában egy feltételezett dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. Nyolc órával a barcelonai merénylet után, péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el, a hat civilt és egy rendőrt megsebesítettek, később egyikük meghalt. A merényletek után a rendőrség Cambrils városában lelőtt négy terroristát, az ötödik elmenekült – az intézkedő rendőr azóta terapeutához jár.