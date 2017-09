Beazonosíthatták a londoni robbantót

Robbanás történt pénteken reggel London nyugati részén egy metróállomáson – közölte a Reuters hírügynökség. A hivatalos adatok szerint az incidensben 22 ember sérült meg, egyikük sem súlyosan. A Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette az esetet.

Az angol Skynews hírtelevízió a brit belbiztonsági szervek egyik forrására hivatkozva azt írja, hogy sikerült beazonosítani a szolgálatoknak a londoni robbantót. A lap szerint a biztonsági kamerák felvételeinek átnézése utána sikerült megállapítani az elkövető személyazonosságát.

A BBC arról írt, hogy az egyik szerelvényen elhelyezett bevásárlószatyorban lévő festékes vödör időzítővel volt ellátva. A The Sun szemtanúk beszámolóit idézve arról ír, hogy több utas is egy tűzgolyó felvillanását látta a vagonban, a robbanás után pedig pánik tört ki, az emberek az életükért futottak a kijárat felé. A szemtanúk szerint többen is a kitört pánikban sérültek meg.

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka az MTI beszámolója szerint sajtótájékoztatón közölte: a mentők 18 embert szállítottak kórházba, többségüket „hirtelen hőhatás okozta” felszíni égési sérülésekkel, de egyikük állapota sem súlyos. Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS England) nem sokkal később ezt azzal egészítette ki, hogy 22 embert kezelnek négy londoni kórházban: a mentők által bevitt 18 sérült mellett négyen maguk jelentkeztek ellátásra. Mark Rowley szerint házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe a metrókocsiban. A Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának vezetője nem válaszolt érdemben arra a kérdésre, hogy őrizetbe vettek-e bárkit az incidenssel összefüggésben.

A külügy magyar érintettről továbbra sem tud, a nagykövetségre és a konzulátusra egy hívás sem érkezett bajba került magyartól vagy hozzátartozótól.