Belebukhat a korrupcióba az izraeli miniszterelnök

Szorul a hurok Benjamin Netanjahu nyaka körül. Miután csütörtökön a rendőrség közölte, hogy kétrendbeli korrupcióval, csalással és hivatali visszaéléssel vádolják az izraeli miniszterelnököt, pénteken vádalkut kötött egykori kabinetfőnöke, Ari Harow is. A férfit ugyancsak korrupcióval, hivatali visszaéléssel, zsarolással és pénzmosással gyanúsítják, ám az értékes információkért cserébe megúszhatja a börtönt hat hónap közmunkával és nagyjából 50 millió forintnak megfelelő pénzbüntetéssel. A kormányfőnek van mitől félnie, és alighanem hátba szúrásként éli meg, hogy Ari Harow kitálal, hiszen a férfi egyik főtanácsadója és legközelebbi bizalmasa volt.

Benjamin Netanjahunak két ügy miatt fájhat a feje. Az egyik, hogy ő és felesége több millió forintnak megfelelő értékben ajándékokat, például szivart, pezsgőt, ékszert és különleges vacsorákat fogadtak el Arnon Milchan hollywoodi producertől-üzletembertől. Az izraeli miniszterelnök szerint baráti alapon, és az kétségtelen is, hogy 11 millió dollárra becsült vagyonával nem szorul rá az efféle csecsebecsékre (bár ez feleségét sem tartotta vissza például attól, hogy a miniszterelnökségen kiürült üvegeket visszaváltassa és a pénzt eltegye). A gond csak az, hogy cserébe ő is tett szívességeket, például legalább háromszor vetette be befolyását John Kerry korábbi amerikai külügyminiszternél, hogy Arnon Milchan amerikai vízumot kapjon. A másik ügy a súlyosabb, és itt jön a képbe Ari Harow. A kabinetfőnök számítógépén talált hangfelvételek tanúsága szerint Benjamin Netanjahu arról egyeztetett Arnon Mozesszel, a Jediót Ahronót című lap vezetőjével, hogy ha pozitív színben tüntetik fel a miniszterelnököt, akkor cserébe üzleti előnyt biztosítanak neki. A Jediót Ahronót Izrael legolvasottabb újságja, ezért nagy befolyással bír, ugyanakkor általában meglehetősen kritikus a kormányfővel szemben. Benjamin Netanjahu persze mindent következetesen tagad, azonban az új koronatanúval, aki állítólag mindkét ügyben fontos információkkal bír, komoly bajba kerülhet. Ráadásul közben a kormányfő körmére ég a németektől rendelt tengeralattjárók miatt kirobbant botrány is, amiben ugyan nem szerepel gyanúsítottként, de így is eleget forog miatta a neve. Ennek lényege, hogy kiderült, az 1,5 milliárd dolláros üzletben a tengeralattjárók megépítésével megbízott ThyssenKrupp Marine Systems cég képviselője az a David Simrón, aki egyben a kormányfő unokatestvére, ügyvédje és bizalmasa.

Benjamin Netanjahu tehát bajban van, a The Jerusalem Post máris arról cikkezett, hogy Izraelben nélküle sem áll meg az élet. Ugyanakkor egyelőre úgy tűnik, hogy a botrányok politikailag következmény nélkül maradnak: a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint pártja, a Likud magabiztosan a legnépszerűbb. A felmérések szerint ha most tartanák a választásokat, a 120 tagú Knesszetben a Likud megőrizné 30 mandátumát, és bár második az ellenzéki Jes Atíd (Van Jövő) lenne kilenc mandátumos erősödéssel, azonban ezt jobbára az ugyancsak ellenzéki Cionista Unió kárára szereznék, azaz a koalíció kitartana, nem jönne össze a kormányváltás.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.05.