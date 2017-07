Belga iskolát használtak fegyverraktárnak a terroristák

Belga lapértesülések szerint egy iskolát használtak fegyverraktárnak a párizsi és a brüsszeli támadásokat megelőzően a terroristák. Igazságügyi források megerősítették a hírt, azonban hozzátették: a fegyvereket nem találták meg. Az iskolához egy számítógépben talált memóriakártya vezetett el, amelyet egy tavaly március 15-i házkutatáson foglaltak le a nyomozók. Pár nap múlva Brüsszelben elfogták Salah Abdeslamot, a 130 áldozatot követelő, 2015. november 15-i párizsi terrortámadások szökésben lévő gyanúsítottját, szabadlábon maradt társai azonban március 22-én robbantásos merényletet követtek el a brüsszeli repülőtéren és az egyik metróállomáson, amelyben 32 civil vesztette életét. A számítógépes adatok között megtalálták egy kézzel készített térkép digitális változatát, amely egy Limburg tartományban, Meulenberg településen lévő iskola alaprajzát ábrázolta, Brüsszeltől mintegy 80 kilométerre. A környéket beszédes módon Limburg Molenbeekjének nevezik, utalva arra a brüsszeli kerületre, ahol az iszlamista terroristák nagy részét elfogták. A rendőrség kétszer is tartott házkutatást az iskolában, de sem fegyvert, sem lőszert nem találtak, és nem jeleztek a nyomkereső kutyák sem. Ugyanakkor a nyomozók szerint elképzelhető, hogy ennek ellenére mégis tároltak a merényletek előtt az iskolában vagy a környékén fegyvereket.

A feltételezés egyik alapja, hogy az iskola területén van egy garázs, ahol rablás nyomait fedezték fel, vagyis elképzelhető, hogy elvitték a terroristák a fegyvereket a merényletek előtt vagy után, és rablást színleltek. A másik, ennél is árulkodóbb jel, hogy az iskola szomszédságában lévő épület gondnoka Mohamed Abrini unokatestvére volt. Abrini a harmadik robbantó, aki a brüsszeli reptéren végrehajtott támadás után el tudott menekülni, mert bár nála volt a legnagyobb pusztító erejű bomba, nem hozta működésbe. Mohamed Abrinit a „kalapos férfiként” emlegetik, tavaly április 8-án fogták el. Ő volt Salah Abdeslam egyik segítőtársa, és részese volt a párizsi merényleteknek is. A gondnokot, Abrini unokatestvérét nem tudták elfogni: a férfi ugyanis tavaly Szíriába utazott és az Iszlám Állam zsoldosa lett, majd titkosszolgálati adatok szerint a harcokban életét vesztette.

A rendőrség most azt is vizsgálja, hogy fegyvereket elrejthették-e máshol, vagy időközben a házkutatások során már előkerültek. Legutóbb múlt héten szerdán egy összehangolt művelet keretében egy radikális iszlamista nézeteket valló testvérpárt fogtak el Brüsszelben, akiknél nagy mennyiségű lőfegyvert, köztük Kalasnyikov gépkarabélyokat és robbanóanyagot is találtak. Ezzel egy időben Brüsszel Anderlecht kerületében egy garázsban a rendőrség különleges osztagának emberei három Kalasnyikovot, egy tucat lőszert, egy riasztópisztolyt, három kézifegyvert, két golyóálló mellényt, rendőri, biztonsági őri és elsősegélynyújtói egyenruhákat, valamint négy detonátort is találtak. A szövetségi ügyészség közölte, fokozott óvatosságra van szükség, mert a nagyobb leleplezések után elképzelhető, hogy a szabadlábon maradt terroristák támadásokat kísérelnek meg – mint ahogy történt tavaly márciusban is.