Belövést kapott Trump védelme

Lemondott a Donald Trumpot a 2016-os elnökválasztásba történő állítólagos orosz beavatkozás ügyében képviselő vezető ügyvéd. John Dowd állítólag azért döntött így, mert úgy vélte, tanácsait az elnök egyre kevésbé veszi figyelembe. Más értesülések szerint Trump bizalma jogi képviselőjében, hogy a vizsgálatot vezető különleges ügyésszel, Robert Muellerrel szemben sikerrel megállja a helyét, megingott. A BBC idézi az ügyvédnek a The Washington Post számára írt levelét, melyben közli, hogy „szeretem az elnököt, és minden jót kívánok neki”.

A Mueller-féle vizsgálat feladata, hogy a Trump köre és az oroszok közti kapcsolatokat tárja fel, illetve derítse ki, hogy az elnök akadályozta-e az igazságszolgáltatást.

Dowd lemondásának közvetlen előzményeként a múlt héten az ügyvéd felszólította az Igazságügyi Minisztériumot, hogy azonnal állítsa le a Mueller vezette vizsgálatot, kezdetben azt állítva, hogy Trump nevében beszél. Később ezt visszavonva már azt mondta, hogy csak a maga véleményét fogalmazta meg. S mint végül kiderült, a Fehér Ház ura most is, csakúgy mint más alkalommal, amikor támogatói ilyen követeléssel álltak elő, elutasította, hogy jogkörével élve véget vessen a volt FBI-főnök vezette vizsgálatnak, ami potenciálisan végzetes lehetne elnökségére nézve. Azzal kapcsolatban is nézetkülönbség állt fenn Dowd és kliense között, hogy ha Trumpot Mueller egyszer személyesen idézi be kihallgatásra, vajon ennek eleget tegyen-e az elnök.

Megfigyelők ugyanakkor megjegyzik: bármi legyen is a konkrét oka az ügyvéd távozásának, az elnök védelmének aligha tesz jót egy személyi változás, amikor a vizsgálat egyre inkább közelít végső célja felé, mégpedig hogy Trump alkotmányos elmozdításához (impeachment) elégséges bizonyítékot tegyen le az asztalra.