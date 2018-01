Berlin és Bécs határvédelmi ügyekben egyetért, de a menekültkvótákban nem

Egyetért a német és az osztrák kormány abban, hogy a migrációs válság megoldásához elengedhetetlen az uniós külső határ védelme, valamint a menekültek támogatása helyben, a hazájuk közelében, azonban a menekültek EU-n belüli elosztását szabályozó kvóták ügyét eltérően ítélik meg.

Angela Merkel német és Sebastian Kurz osztrák kancellár szerdai berlini megbeszélésük után közös tájékoztatójukon egyaránt hangsúlyozták: meg kell akadályozni, hogy az embercsempészek dönthessék el, ki juthat be az Európai Unióba.

Az osztrák kancellár kiemelte: a határvédelem és a helyben nyújtott segítség jelenti „a migrációs kérdés megoldását”, a kvótákról szóló vita pedig „túl sok teret foglal el”.

A német kancellár azt mondta, hogy a „kezdő lépés” ugyan nem a menekültek elosztása az EU-n belül, hanem az illegális migráció visszaszorítása; de amíg nem működik megfelelően a külső határ védelme, addig „nem lehet, hogy vannak országok, amelyek azt mondják, nem vesznek részt az európai szolidaritásban”.

Az új osztrák kormányt a „tettek alapján kell megítélni” – válaszolta Angela Merkel arra a kérdésre, hogy miként ítéli meg az őt hevesen bíráló francia Nemzeti Fronttal és az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű német párttal szövetséges Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) kormányzati szerepvállalását.

Hozzátette, hogy nyomon követik a bécsi vezetés tevékenységét, méghozzá egy kissé figyelmesebben, mint amikor más összetételű a koalíció.

Sebastian Kurz méltányosságot kért az újságíróktól kormánya munkájának megítélésében, és hangsúlyozta, hogy a koalíció összetétele annak a következménye, hogy az osztrákok egy szabad választáson kifejezték a változás iránti igényüket.

A visegrádi országokhoz fűződő viszonyára vonatkozó kérdésre fontosnak tartotta kiemelni, hogy Ausztria földrajzi elhelyezkedése miatt is alkalmas a „hídépítő” szerepének betöltésére, és hozzá akar járulni az EU-n belüli feszültségek enyhítéséhez.

A német és az osztrák kancellár is azt mondta, meg kell őrizni az uniós csatlakozás lehetőségét a nyugat-balkáni térség EU-n kívüli országainak számára. Sebastian Kurz azt is mondta ezzel kapcsolatban, nem szabad hagyni, hogy az „európai befolyás elenyésszen” a régióban, mert más tényezők nyomulhatnak be az EU által hátrahagyott térbe.

Az EU 2020 utáni többéves pénzügyi keretének tervezésével kapcsolatban az osztrák kancellár aláhúzta, hogy az uniós költségvetés nettó befizetőinek – köztük Ausztriának és Németországnak – szorosan együtt kell működniük. Szorgalmazta egy „takarékosabb, áramvonalasabb és hatékonyabb” EU kialakítását.

Angela Merkel hozzátette, hogy Németország is pártolja a nettó befizetők együttműködését, és támogatja azt az osztrák kezdeményezést is, hogy érvényesítsék erősebben a szubszidiaritás – az ügyekhez közeli döntéshozatal – elvét. Az EU tevékenységének középpontjába olyan feladatokat kell helyezni, amelyeket a tagállamok közösen tudnak megoldani. Ilyen feladat a külső határok védelme, amely a legutóbbi többéves pénzügyi keret tervezésében egyáltalán nem került szóba – mondta a német kancellár.