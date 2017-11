Betiltanák az önállóan működő robotokat

Sokkoló kampányvideó látott napvilágot apró, de annál veszélyesebb robotokról, amelyek bármiféle felügyelet nélkül, szinte másodpercek alatt képesek az emberi élet kioltására. A nyolcperces kisfilm, amelyet a Kampány a Gyilkos Robotok Megállításáért nevű szervezet készített, a képzelet szüleménye, de technológiai szempontból már minden eszköz a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy autonóm módon működő robotokat, tankokat vagy drónokat gyárthassunk.

A megrázó videó célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gyilkos robotok fejlesztését megelőző jelleggel már most be kellene tiltani – vagy legalább szigorúbb szabályozásnak kellene alávetni –, mert amennyiben nem előzzük meg az elterjedésüket, az végzetes következményekkel járhat.

A kezdeményezést az ENSZ is igyekszik támogatni, részben azzal, hogy a rövidfilmet bemutatták a legutóbbi, hagyományos fegyverekről szóló konferenciájukon. A téma több szempontból is aktuális, de főként azért, mert jelenleg a hadseregek a legnagyobb anyagi támogatói a mesterségesintelligencia- és robotikai kutatásoknak. A világ fegyverekkel legsűrűbben ellátott részén, Észak- és Dél-Korea határán pedig már olyan önállóan működő drónokat alkalmaznak, amelyek akár néhány kilométer távolságból is képesek felismerni és azonosítani a célpontokat.

Igencsak szembetűnő a hasonlóság a 70-es években kialakult, biológiai fegyverekkel kapcsolatos vita és a mostani, robotokról szóló dilemma között. Akkor a tudósok nyomásgyakorlása eredményes volt, hiszen végül nemzetközi tilalmakkal szabályozták ezeket a pusztító fegyvereket. De nem ez az egyetlen párhuzam a biológiai fegyverek és az intelligens gyilkos robotok között: mindkettő költséghatékony fegyver, így kézenfekvő megoldást jelenthetnek azoknak az államoknak, amelyek támadásra készülnek – írja a Guardian.

