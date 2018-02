Blair szerint újra meg kellene kérdezni a brexitről a briteket

Tony Blair volt brit miniszterelnök a brit EU-tagságról, a brexit végleges változatáról ismét megkérdezné a szavazókat – írta az MTI.

Blair, aki 1997-től 2007-ig töltötte be a kormányfői tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, az általa alapított politikai elemzőműhely – The Tony Blair Institute for Global Change – online fórumán pénteken közzétett tanulmányában azt írta: a kormány előtt két, a parlament asztalán legalább négy brexitforgatókönyv fekszik, mindegyik rendkívüli különböző, egymással összeegyeztethetetlen végkimenetelekkel.

A kormánynak ezek közül ki kell választania egyet, de honnan lehet tudni, hogy választók a referendumon pont arra a változatra szavaztak? – teszi fel a kérdést Blair.

A volt miniszterelnök szerint ebben a helyzetben a józan ész azt diktálja, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről ismét a választók mondjanak véleményt.