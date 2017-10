Bocsánatot kért a rendőri brutalitás miatt a spanyolok katalóniai megbízottja

Enric Millo a TV3 katalán televízió műsorában szomorúságát fejezte ki a történtek miatt, de hozzátette, hogy a katalán kormányt tartja felelősnek. Véleménye szerint ugyanis mindez elkerülhető lett volna, ha nem tartják meg a referendumot vagy ha a katalán elnök nem buzdít a szavazóhelyiségeknek kijelölt iskolák nyitva tartására – írja az MTI.

Az alkotmánybíróság által felfüggesztett, de múlt vasárnap mégis megrendezett katalán függetlenségi népszavazás összecsapásba torkollt a hatóságok és a szavazók között. A katalán kormány adatai szerint 893 civil sérült meg, a spanyol belügyminisztérium pedig 431 megsérült rendfenntartóról adott hírt.

„Tűzszünetet” kért a spanyol és a katalán vezetés között Santi Vila katalán kormánytisztviselő, aki az ARA című katalán lapnak adott nyilatkozatában azzal fordult a két félhez: kötelezzék el magukat amellett, hogy egy ideig nem hoznak újabb egyoldalú döntéseket. A katalán vállalati ügyekért felelős tanácsos szerint ugyan politikailag „érthető” lenne Katalóniában az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat elfogadása, de figyelembe kell venni annak következményeit is, amelyek között egyebek mellett lehetséges utcai konfliktusokat és tüntetéssorozatot is felsorolt.

Zendülés bűncselekményének gyanújával indult eljárásban pénteken kellett vallomást tennie Josep Lluis Trapero katalán rendőrfőnöknek a spanyol központi büntetőbíróságon, Madridban. A rendőri vezetőt nem az október 1-jei eseményekkel kapcsolatban idézték be, hanem a katalán kormány gazdasági tanácsosának barcelonai hivatalánál szeptember 20-án zajlott tüntetés miatt.

A spanyol csendőrség aznap nagyszabású akciót indított, hogy megakadályozza az illegális függetlenségi népszavazást: 41 helyen tartottak házkutatást, 14 magas rangú katalán tisztviselőt vettek őrizetbe.

Josep Lluis Trapero katalán rendőrfőnök távozik egy madridi bíróságról, ahol vallomást tett a katalán függetlenségi népszavazáson történt rendőri erőszak ügyében 2017. október 6-án Fotó: Victor Lerena / MTI/EPA

A gazdasági tanácsos hivatala előtt már reggel tiltakozó tömeg gyűlt össze, akik egészen másnap hajnalig ottmaradtak, súlyosan megrongáltak három csendőrautót, amiket aztán el kellett szállítani a helyszínről. A tüntetők megpróbáltak behatolni az épületbe, miattuk a csendőrök órákig odabent ragadtak. A csendőrség állítása szerint segítséget kért a katalán rendőrségtől, amely ezt azonban csak többszöri kérésre és sokára teljesítette.

A bíróság az ügyben beidézte továbbá Jordi Sánchezt, a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) valamint Jordi Cuixartot, az Ómnium Cultural nevű civil politikai szervezet vezetőjét, mivel a tüntetést ők szervezték és koordinálták.

Raül Romeva, a katalán kormány külügyi tanácsosa eközben közölte: a katalán parlament a spanyol alkotmánybírósági felfüggesztő döntésével dacolva a jövő héten összeül és megvitatja a függetlenségi népszavazás kimenetelét. Leszögezte, hogy hétfőn a terveknek megfelelően megtartják a parlamenti vitát a függetlenné válásról, mert „fontos kérdésről van szó”.

A spanyol alkotmánybíróság csütörtökön felfüggesztette a katalán parlament hétfőre összehívott rendkívüli ülését, amelynek napirendjén a katalán függetlenségi népszavazás eredményének értékelése szerepel. A bírói testületnél a katalán szocialista párt (PSC) támadta meg a parlamenti ülést összehívó határozatot, arra hivatkozva, hogy a népszavazás törvénysértő volt. A felfüggesztő határozat azt jelenti, hogy a spanyol alkotmánybíróság a beadványt eljárásba vette, ítéletének meghozatalára öt hónapja van, de addig törvényesen nem lehet megtartani a katalán parlament hétfőre kitűzött ülését. A katalán parlament vezetése a bíróság döntése után péntek délután dönt arról, hogy a jövő hét melyik napján milyen napirendi pontokat vitassanak meg.

Puigdemont korábban kijelentette: kormánya vagy ennek a hétnek a végén, vagy a következő hét elején jelenti be Katalónia függetlenné válását Spanyolországtól. Arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha Spanyolország beavatkozna és közvetlen irányítása alá vonná Katalóniát, Puigdemont csak annyit mondott, hogy az olyan hiba lenne, ami mindent megváltoztat.

Puigdemont a szerdán sugárzott BBC-interjúban visszautasította az Európai Bizottság elnökének nem sokkal korábbi nyilatkozatát, amely szerint a katalán függetlenségről múlt vasárnap tartott népszavazás utáni helyzetet Madridnak a spanyol alkotmányos renddel összhangban kell kezelnie. Jean-Claude Juncker a referendumra reagáló nyilatkozatában kijelentette azt is, hogy a spanyol alkotmány alapján a katalán népszavazás jogszerűtlen volt, ha viszont a spanyol alkotmánnyal összeegyeztethető módon zajlott volna le, akkor Katalónia kikerült volna az Európai Unióból.

Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a katalán parlamentnek el kell vetnie az egyoldalúan kikiáltott függetlenség ötletét, ha nem akarnak még nagyobb sérülést okozni. Az alkotmánybíróság csütörtöki döntését követően pedig ismét figyelmeztette a katalán kormányt, hogy ha továbbra is ragaszkodnak a Spanyolországtól való elszakadáshoz, az sokat ronthat a jelenleg is rendkívül feszült helyzeten. – A legjobb megoldás a problémára az lenne, ha visszatérnének a törvény adta keretek közé – fogalmazott a spanyol miniszterelnök, aki korábban jogszerűtlennek nevezte a katalán népszavazást, máskor pedig egyszerűen úgy fogalmazott, nem is történt népszavazás Katalóniában. – A lehető leggyorsabban vissza kell vonni az egyoldalúan bejelentett függetlenségi szándékot, hogy elkerülhető legyen a még nagyobb kár.

A német Bildnek Puigdemont csütörtökön arról beszélt, a spanyol kormány lépései már nem lepik meg. – A letartóztatásom is a lehetőségek között van, ám ez egy barbár döntés lenne – fogalmazott a katalán elnök, aki korábban VI. Fülöp spanyol királyt is bírálta, mivel az jogszerűtlennek nevezte a vasárnapi népszavazást.

A spanyol alkotmánybíróság által felfüggesztett, ezért törvénytelen népszavazásnak egyelőre eddig csak előzetes eredményeit közölték, eszerint a választásra jogosultak 42,3 százaléka vett részt a referendumon, összesen 2,26 millióan, akiknek 90 százaléka, 2,02 millió támogatta az elszakadást Spanyolországtól.

Hétfőre a katalán parlament elé a függetlenség pártolói nagyszabású utcai megmozdulást terveznek, míg egy nappal korábban, vasárnap a Spanyolország egysége mellett tüntetők készülnek felvonulni Barcelonában.