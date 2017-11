Bocsánatot kért az újságírónőt zaklató demokrata szenátor

Az amerikai politikát is elérték a Weinstein-ügy hullámai: Al Franken demokrata szenátornak egy 11 éve történt zaklatás miatt kellett magyarázkodnia és bocsánatot kérnie – a tagadásnak nem lett volna sok értelme, mivel az esetről bizonyító erejű felvétel is készült.

A korábban komikusként befutó Franken 2006-ban egy háborús körúton vett részt, vagyis Kuvaitba, Irakba, Afganisztánba látogatott el, hogy fellépést tartson a fegyveres alakulatok karácsonyi műsoraiban.

A körúton részt vett Leeann Tweeden újságírónő, akit Al Franken – a nő elmondása szerint – minden áron csókolózásra akart rábírni, azzal az ürüggyel, hogy egy fellépés részeként be kellene gyakorolniuk az imitált csók jelenetet.

Franken ekkor Tweeden tiltakozása ellenére erőszakkal, szó szerint megcsókolta nőt, , majd később is zaklatta őt. Egy alkalommal például a kimerült, golyóálló mellényben és sisakban elalvó újságíró melle felé nyúlt, valaki pedig lefotózta a viccesnek szánt mozdulatot- írja a The Washington Post.

A szenátus etikai bizottsága azonnali vizsgálatot rendelt el Franken ügyében.

Nem csak a demokrata oldalon robbant ki szexuális zaklatási botrány: Párttársai is kínosnak tartják Roy Moore alabamai republikánus szenátorjelöltet, akit már hét nő vádolt meg zaklatással, illetve kiskorúval folytatott, törvénytelen szexuális kapcsolattal.

Bár a volt főbíró – akit kétszer is vallási fundamentalizmusa miatt távolítottak el Alabama legfelsőbb bíróságáról – tagadja a vádakat, a Republikánus Párt vezetői arra kérték, lépjen vissza; ezzel esély adódott arra is, hogy egy demokrata jelölt nyerjen december 12-én az alabamai szenátorválasztáson. Alabama a republikánusok fellegvárának számít – ha politikai ellenfeleik itt is nyerni tudnak, az azt jelenti, hogy bármelyik államban nyerni tudnak majd.