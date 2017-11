Bombariadók miatt több ukrán városban leállították a légiközlekedést

Bombariadók miatt egyszerre több város repülőterén átmenetileg leállították a légiközlekedést Ukrajnában, a hatóságok evakuálták az utasokat és a személyzetet – jelentették ukrán hírportálok a hatóságok és a repülőterek sajtószolgálatainak közléseire hivatkozva.

Az első a dél-ukrajnai Odessza nemzetközi repülőtere volt. Egy telefonáló – aki a 112.ua hírportál értesülése szerint közvetlenül az igazgató irodáját hívta – kijevi idő szerint déli 12 óra előtt néhány perccel közölte, hogy robbanószerkezetek vannak elrejtve mindkét terminálon és a parkolóban is, egy autóban.

Hasonló riasztások történtek még legalább hat repülőtéren, az ország keleti és nyugati felében egyaránt.

Néhány perccel az odesszai után a kelet-ukrajnai Zaporizzsja nemzetközi légi kikötőjét értesítették arról, hogy robbanószerkezet van a területén. Az odesszaihoz hasonlóan onnan is evakuálták a bent lévő embereket. Szintén riasztást kapott a nyugat-ukrajnai Vinnicja, Rivne, Ivano-Frankivszk és Csernyivci légi kikötője, valamint a 112.ua értesülése szerint a dél-ukrajnai Herszon légikikötője is. A hírportál azt is jelentette, hogy Csernyivci repülőterét már átvizsgálták és a bombariadó hamisnak bizonyult. Rivnében és Ivano-Frankivszkban autóba rejtett robbanószerkezetet keresnek a hatóságok. A kelet-ukrajnai Dnyipróból helyi médiajelentések arról számoltak be a rendőrségtől kapott információra hivatkozva, hogy az ottani repülőtéren is bombariadó van. Az UNIAN hírügynökség úgy tudja, hogy a keleti országrészben Harkiv reptere is kapott riasztást.

Előző nap Kijevben volt hasonló bombariadó-sorozat, amely a metró „piros" vonalát érintette. Valamennyi riasztás hamisnak bizonyult. Hamis bombariadók a kijevi metróban igen gyakoriak, szinte hetente történnek.