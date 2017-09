Boris Johnson nem jött el a V4-ek „rosszfiúihoz”

Prágában, Bukarestben és Pozsonyban magyarázza tovább Boris Johnson brit külügyminiszter Theresa May brit kormányfő múlt pénteki, brit uniós kilépésről szóló firenzei beszédét, de az MTI a lényeget elhallgató cikket tett erről közzé.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az állami hírügynökség hírt adott arról, hogy Csehországban mit mondott Johnson: Lubomír Zaorálek külügyminiszterrel való tárgyalása után például ismét megerősítette, Nagy-Britannia a brexit után is biztosítani fogja területén az európai uniós állampolgárok jogait. Boris Jonhson kijelentette: európai körútjának célja, hogy pontosítsa May pénteki beszédét „Először az állampolgárokról tárgyaltunk. Nagyra becsüljük a 45 ezer cseh állampolgár munkáját az Egyesült Királyságban. Jogaikat addig fogják védeni és tiszteletben tartani, amíg akarják. Ezt a brit bíróságok garantálják” – fejtette ki Johnson újságírók előtt. Leszögezte: Nagy-Britannia az EU-ból való távozása után is szoros együttműködésre számít a szervezettel a biztonságpolitika terén.

A távirati iroda arról viszont már nem tett említést, pontosan merre is vezet Johnson európai útja. A brit külügyminisztérium közlése szerint Boris Johnson kétnapos útján egyeztet cseh, román és szlovák partnereivel arról, hogy miként tudnak együttműködni a brexitet követően. Cseh és román részről Zaorálek és Melescanu külügyminiszterek, szlovák részről pedig Fico kormányfő és helyettese, Korcok a brit politikus tárgyalópartnerei.

Magyarázható lenne Johnson távolmaradása Budapestről és Varsóból azzal, hogy Philip Hammond brit pénzügyminiszter a közelmúltban járt a magyar fővárosban, ahol a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) képviselőivel tárgyalt. Azonban ezen ott voltak Prága és Pozsony küldöttei is, így inkább az tűnik valószínűnek, hogy a V4-ek nyugati szemmel nézett „rosszfiúi” miatt nem jött Johnson az említett városokba. Pedig Orbán Viktor kormánya korábban jó viszonyt ápolt a brit Konzervatív Párttal, amellyel uniós kérdésekben is vállt vállnak vetve küzdöttek Brüsszel ellen.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.26.