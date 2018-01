Börtönből telefonálgathatnak a terroristák

(Brüsszel)

Jelenleg 44 olyan személy tölti jogerős büntetését a belga börtönökben, akik Szíriából, vagy Irakból tértek vissza, miután az Iszlám Állam kötelékeiben harcoltak. Őket – elvileg – másoknál is szigorúbban őrzik és folyamatosan figyelik, hogy változnak-e radikális nézeteik, esetleg megpróbálnak-e másokat befolyásolni. Nos, úgy tűnik, sokuknak eszük ágában sincs megjavulni, egy jelentés szerint ugyanis rendszeresen, telefonon kapcsolatot tartanak iraki, szíriai dzsihadistákkal. Mindez véletlenül derült ki, egy parlamenti képviselő a belügyminisztertől kért a börtönbeli állapotokról tájékoztatást, a válaszból azonban elfelejtették kihúzni a kínosabb részeket. Ezekből vált ismertté, hogy a terroristák között mobiltelefonok keringenek, amelyeket felváltva használnak. Vagy a családot hívják, vagy a barátaikat, vagy más terroristákat Irakban és Szíriában. A dokumentumból az is kiderül, hogy a belga börtönök rosszul felszereltek. Van ugyan telefonhívást blokkoló rendszerük, de nincs telepítve. Mindezek ellenére Koens Geens igazságügy-miniszter azt mondta, hogy nincs semmi probléma azon börtönök helyzetével, ahol a radikalizálódott szélsőségeseket őrzik. Ezeknek a személyeknek a száma várhatóan folyamatosan növekedni fog, hiszen sokuknak még nincs jogerős ítélete. Ráadásul a belga hatóságok legalább 90 embert, közöttük 14 hitszónokot tartanak szigorú megfigyelés alatt. Belgiumban eddig 125 személy tért vissza a Közel-Keletről, ahol a terrorszervezet soraiban harcoltak. Összesen 591-en csatlakoztak az Iszlám Államhoz, közülük 118 emberről viszont konkrétan tudják, hogy meghaltak.

Belgiumban egyébként – bár továbbra is a második legmagasabb szinten van a készültség – nem a terrorfenyegetés okoz társadalmi vitákat. Múlt héten kisebb kormányválság volt, mert a menekültügyi államtitkár illegális bevándorlókat irányított vissza Szudánba, ahol az érintetteket bántalmazták. Emiatt tüntetéseket szerveztek Brüsszelben, és a koalíciós kormány pártjai is megosztottak voltak a kérdésben. Végül a kormányfő is kiállt az államtitkár mellett, és sikerült megőrizni a kormány támogatottságát.