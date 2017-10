Botrány tört ki a kolozsvári román opera előadása közben

A romániai Új Jobboldal nevű szélsőjobb alakulat tagjai a román himnusszal válaszoltak vasárnap a Kolozsvári Állami Román Operában, amikor a dobrudzsai származású Refi Erghiun müezzin énekelni kezdett az évad első előadásán, Karl Jenkins A fegyveres ember - Mise a békéért című kortárs darabjában. Amíg a biztonságiak kivezették a teremből a neonácikat, az előadás is abba maradt – olvasható a Transindex.ro portálon.

Az akció vezetője, Călin Mărincuşm szerint a kolozsváriak agymosása volt a célja annak, hogy a darabot Bukarestből Kolozsvárra hozták. „Ez egy olyan mise, ami arról szól, milyen nagy is Allah, mintha nem látnánk, mi folyik a világban. Azért kellett itt bemutatni, hogy lássuk, milyen jó is a multikulturalizmus, milyen jól talál hozzánk, és milyen áldásos hozadékai vannak. Az a müezzin többször is Allah Akbar-t énekelt, amikor ugyanezzel a felkiáltással csak ma megöltek két embert Marseille-ben” - mondta a neonáci vezető.

A tiltakozó csoport tagjait végül a rendőrőrsre szállították, az opera igazgatója nem kívánta kommentálni a történteket.